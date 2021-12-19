Omicron強襲 餐館重傷 店面客流量減少23%

新冠變種病毒Omicron快速傳播，幾天之內就對美國企業的運作造成影響、減緩銷售。圖為紐約曼哈頓民眾排隊等候進入一家提供新冠肺炎檢測的診所。路透

華爾街日報報導，新冠變種病毒Omicron 快速傳播，幾天之內就對美國企業的運作造成影響、減緩銷售，但許多公司寄望，在前幾波疫情 中採取的預防措施，能協助他們安度這次的考驗。

餐館是受創最深的行業之一。

丹佛市中心餐館Blake Street Tavern的業主Chris Fuselier說，自從該區上月檢測 出Omicron案例並實施新的防疫限制措施後，他的生意直線下降。上周，因為許多公司叫員工在家上班，他門可羅雀，不得不關掉酒吧和餐廳的周間午餐服務，。

根據線上訂位服務網OpenTable，止於11月28日的那一周，餐館內用人數較2019年少了4%，一周後，少9%，接下來，止於12月12日的一周，減少12%。

紐約餐館Joseph Leonard的老闆Gabriel Stulman周六晚間說，疫情在72小時內快速升溫。他旗下4間餐廳有9名員工確診，其他忙著尋求檢測，這使得他沒有足夠的人力開門做周六早午餐生意。他原本希望周六晚餐開得成，因為這是一周裡最忙碌的一天，營收約占全周的25%，卻又傳來再1人確診的消息，他只能關門直至周一。

在曼哈頓開設同名美髮沙龍已經37年的Lance Lappin表示，過去幾天有3、4名顧客因為接觸了確診病例而取消預約。他的顧客有很多是上班族，期待他們返回辦公室的寄望一再落空。

美國有線電視新聞網（CNN）總裁Jeff Zucker周六告知員工，關閉紐約辦公室，必要人員才需進公司。該新聞網原已重啟全規攝影棚，但將回頭使用可遠距且較少人員操作的「快閃攝影棚」。

美國全國廣播公司（NBC）的《周六夜現場》節目決定不找現場觀眾，部分嘉賓和工作人員因新冠肺炎也不到場。

位於德國北萊茵威斯特伐利亞邦的LMC Caravan車廠，上周三晚間因Omicron疫情爆發而停工。有47名員工確診感染新變種病毒，另有幾十人新冠快篩呈陽生，正等待PCR檢測確認。該公司管理階層對此感到氣餒，因其人員的疫苗接種率約75%、規定戴口罩、未接種者需每日接受檢測。

部分證據顯示消費者正再次蟄伏。根據Sensormatic Solutions，在止於12月18日的耶誕節前一周，店面的顧客流量較2019年同期減少23%，比前兩周分別減少18%和14%進一步萎縮。但是否因為擔心Omicron或是其他因素，則不明朗。

也有一些人並不因為新變種病毒而驚惶。營建公司Gilbane Building執行長Michael McKelvy說，辦公室和建築工地的業務照舊。他會密切關注主管機關發布的指引，希望「可以用類似於熬過Delta的方式來處理Omicron」。

電音搖滾樂團LCD Soundsystem取消了原訂周日到本周二在布魯克林舉辦的演唱會，購票觀眾將自動獲得退款。該樂團上周五還傳訊表示，即使紐約市病例激增，演唱會照常舉辦，到最後一分鐘才決定政策大轉彎並發布聲明：「上次演唱會看到更多人戴口罩，讓我們很受鼓舞。但我們必須再次等待，直到弄清楚這波疫情對我們的影響為止。」