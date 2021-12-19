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秦剛：中美應攜手應對全球性問題 共同管控風險

記者羅印冲/即時報導
中國駐美大使秦剛。澎湃新聞
中國駐美大使秦剛。澎湃新聞

中國駐美大使秦剛近日接受《科學與外交》雜誌執行主編、國際事務與科學外交部主任蒙哥馬利採訪時表示，中美應攜手應對全球性問題，共同管控新興技術帶來的風險。他表示，合作能為兩國人民創造更大福祉，也能使全人類更好應對充滿未知的未來；阻礙合作，包括對中國科學家和留學生的種種限制，將損害雙方的利益。

中國駐美大使館網站刊登了採訪全文。秦剛說，建交40多年來，中美關係歷經風雨，取得歷史性發展。雖然社會制度、歷史文化、發展階段都不相同，中方願同美方共同努力，相互尊重，和平共處，合作共贏。

他指出，中美科技交流合作曾為推動兩國關係健康發展發揮過重要作用，是中美關係的重要組成部分。40多年來，兩國在《中美科技合作協定》框架下的合作覆蓋了衛生健康、氣候變化、生態保護和核安全等領域。

秦剛表示，當今的中國外交的目標是維護世界和平，促進人類共同發展。中方更加注重科學技術在外交中的重要作用。例如在航天（太空）領域，中國願同世界各國在相互尊重、開放包容、平等互利的基礎上，開展航天領域國際合作。他說，氣候變化是人類共同挑戰，需要各國攜手應對。中美在氣候變化領域存在巨大合作空間。

秦剛指出，南南合作是發展中國家互相幫扶、互利共贏、共同發展的重要手段。中國非常願意同廣大發展中國家開展科技領域的交流合作。

他說，根據合作國的實際需求，中方主要採取了三方面舉措：一是將成熟和適用技術與合作國分享，進行本土化應用，促進合作國的經濟發展。二是與合作國共建聯合實驗室，在農業、廣播電視、清潔能源等多個領域開展聯合研究。三是舉辦適用技術研修班、推動青年科學家交流等。

秦剛 太空 大使館

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