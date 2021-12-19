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友台共和黨籍前聯邦參議員艾薩克森辭世 享壽76歲

中央社華盛頓19日綜合外電報導
喬州共和黨籍前聯邦參議員艾薩克森辭世，享壽76歲。(美聯社)
喬州共和黨籍前聯邦參議員艾薩克森辭世，享壽76歲。(美聯社)

喬治亞州共和黨籍前聯邦參議員艾薩克森今天辭世，享壽76歲。他最初由地方州議會起步而當選參議員，從政風格平易近人，又能掌握議事效率並以凝聚共識的幕後推手而享譽政壇。

美聯社報導，他的兒子說，今晨破曉前，父親艾薩克森（Johnny Isakson）於睡夢中在亞特蘭大（Atlanta）的宅邸安詳辭世，並說雖然父親罹患帕金森氏症，不過確切死因還有待釐清。

艾薩克森曾是參議院台灣連線的成員之一，2019年，台北市長柯文哲訪美，拜會亞特蘭大市政府與喬治亞州政府期間，曾會見艾薩克森等多位政要。

2009年，國民黨籍前立委林郁方率「台美國會聯誼會」訪問團赴美，也曾會見艾薩克森，當時他是參議院外交委員會成員。

近年來這位共和黨籍的民代健康狀況不佳，常常得拄枴杖或坐輪椅代步，2015年，當時他正力拚參議員第3任期，公布罹患帕金森氏症的消息，2016年贏得連任後沒多久，又因脊椎退化而後背開刀。

2019年8月，儘管當時他的任期還有兩年卻宣布打算年底退休，此前不慎在位於華盛頓（Washington）的公寓跌倒而肋骨斷4根。

艾薩克森在參議院發表惜別演說，仍不忘呼籲當時國會中水火不容的共和與民主兩黨同僚攜手合作，並說他與已故民主黨籍來自亞特蘭大的人權鬥士路易斯（John Lewis）長久以來交情匪淺，就是兩人能同心合意捐棄成見共同化解爭議的最佳例證。

艾薩克森身故後，留下1968年結縭的髮妻黛安．艾薩克森（Diane Isakson）及3子9孫。

亞特蘭大 參議院 參議員

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