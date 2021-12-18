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3退休將領投書華郵 籲軍方預防2024選後暴動

編譯柯立偉／綜合18日電
川普支持者今年1月6日爬上國會山莊圍牆。（美聯社資料照片）
川普支持者今年1月6日爬上國會山莊圍牆。（美聯社資料照片）

去年年底總統大選落幕後，許多川普支持者不服選舉結果而釀成1月6日國會山莊暴動事件，由於鬧事者不乏退伍軍人，令三位軍方退役將領擔憂2024年總統大選後，美國可能爆發「堪比內戰、令1月6日國會暴動事件黯然失色」的動亂，因而投書華盛頓郵報，呼籲軍方須對此及早準備。

退役陸軍少將伊頓(Paul Eaton)、塔谷巴(Antonio Taguba)，及退役陸軍准將安德森(Steven Anderson)17日聯名投書華盛頓郵報，指出軍隊內部目前面臨「忠誠度分裂」的問題，下一屆總統大選後，本應中立的美軍，政治立場衝突可能檯面化；投書中寫道：「我們必須盡一切可能防止暴動事件再度發生，因此包含司法部、眾院特別委員會，乃至於整個國會，須立刻採取行動，追究1月6日國會暴動事件主謀者或領導者的責任。」

另一方面，引起三位將領特別關注的是，目前因參與暴動事件被司法部起訴的民眾中，約有十分之一曾有過服役紀錄，之前甚至還有124名退役軍人以「四位星條旗掌旗官」為名發布公開信，呼應川普所謂「2020總統大選的結果是對民主制度的攻擊」的論述。

因此，投書華郵的三位將領表示，雖然國會針對1月6日國會暴動事件仍在調查中，但軍方不能只是「坐等」結果，應主動針對包含文職人員在內的「所有國防部所屬人員」進行對憲法及國家體制忠誠度，及是否有能力識別和處理非法命令的審查。

此外，內部情報作業也是防範再度暴動的手段，三位退役將領在投書中表示：「所有軍事機關必須加強內部情報作業，識別並清除這些潛在的叛變者，防範他們以錯誤訊息顛覆指揮體系；面對下一次大選可能面臨的危機，軍方應以『面對戰爭』的規模來看待。」

司法部 華盛頓郵報

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