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反萊豬公投未過 美：與台就食品議題持續接觸

中央社華盛頓18日專電
18日，蔡英文在總統府針對公投結果發表談話。記者余承翰／攝影
18日，蔡英文在總統府針對公投結果發表談話。記者余承翰／攝影

對於反美萊豬公投議題未過關，美國國務院表示，將會與台灣就影響美國食品與農產品出口議題持續尋求建設性接觸。美國學者則認為，這項公投結果對台美貿易有所助益。

針對重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離等四大公投案結果出爐，四項議題的不同意票都領先同意票，四大公投都沒有通過。其中反萊豬公投牽涉台美貿易關係，引發高度關注。

對於反萊豬公投未過關，美國國務院不具名發言人以背景說明回覆中央社郵件詢問表示，美方會與台灣就影響美國食品與農產品出口議題持續尋求建設性接觸，「如同我們在雙邊貿易貿易關係的所有領域一樣」。

對於台美是否有機會展開雙邊貿易協定（BTA）協商，國務院官員則未答覆。

亞洲局勢專家暨帕克策略顧問公司（Park Strategies）資深副總裁、美國聖母大學亞洲與亞洲事務研究副教授金恩（Sean King）則向中央社表示，美國萊豬是否能出口到台灣，決定權在台灣人身上。但從今天的結果來看，台灣人看來是依循科學與邏輯做出這樣的決定，「不然美國人怎麼會讓自己的國民吃不安全的豬肉？」

金恩表示，公投結果讓台美關係情勢得以維持，對台美貿易暨投資架構協定（TIFA）協商肯定有所助益。但他也坦言，雖然有所進展，但美台要啟動雙邊貿易協定協商仍有一段長路要走。

儘管台美經貿關係或許仍無法一步到位，但金恩指出，或許更為重要與直接的是，這項公投結果向日本表明，為了加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），台灣有能力改變禁止福島核食產品進口台灣的禁令。換言之，今天的公投結果讓台灣加入CPTPP的可能性，比和美國簽署自由貿易協定（FTA）更大。

公投 國務院 投資

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