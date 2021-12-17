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輝瑞：新冠疫情恐一直延續至2024年

中央社／華盛頓17日電
輝瑞大藥廠（Pfizer Inc.）17日預測，可能要到2024年才會擺脫COVID-19疫情。(美聯社)
輝瑞大藥廠（Pfizer Inc.）17日預測，可能要到2024年才會擺脫COVID-19疫情。(美聯社)

輝瑞大藥廠（Pfizer Inc.）今天預測，可能要到2024年才會擺脫COVID-19疫情，並說輝瑞為2至4歲幼兒開發的低劑量疫苗所引發的免疫反應不如預期，可能延後取得授權。

路透報導，輝瑞大藥廠科學長多爾斯登（Mikael Dolsten）在一場投資人說明會中表示，輝瑞預期部分區域未來一、兩年會持續見到大流行程度的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例數，同一時期COVID-19在其他國家則轉變成少數人感染的地方性疾病，病例數降至可以負載處理的程度。

輝瑞預料，到了2024年，COVID-19在全球各地應會是地方性流行病。

多爾斯登說：「疫情真正情況如何、何時結束，端視這疾病演化而定，也要看社會上如何有效施打疫苗與治療，以及疫苗如何均等分配到低覆蓋率地區。」他指出：「新變異株出現也可能影響疫情的演變。」

輝瑞與德國生技公司BioNTech SE合作研發COVID-19疫苗，目前預估明年可創造310億美元營收，公司計劃明年生產40億劑疫苗。

輝瑞也有一款名為Paxlovid的COVID-19口服抗病毒藥物，臨床試驗顯示可為高風險族群降低住院與死亡率近9成。根據金融資訊供應商路孚特（Refinitiv）國際經紀估計系統（IBES）的資料，3位分析師估計，這支口服藥明年可為輝瑞創造150億至250億美元銷售業績。

與原始病毒株相比，上月出現的變異株Omicron有50多項突變，已導致兩劑型疫苗的防護效力下滑，並引發快速蔓延全球的疑慮。

在Omicron變異株出現前，白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）曾預測美國疫情會在2022年結束。

輝瑞為5歲以上年齡層研製的疫苗，已獲美國當局授權使用。但輝瑞今天說，根據公司研究，對2至4歲幼童施打兩劑3微克疫苗，結果發現與較大年齡孩童施打較大劑量相較，並未產生相同的免疫反應。

不過輝瑞說，3微克劑量的確也讓6至24個月大幼兒產生類似的免疫反應。

輝瑞與BioNTech公司也已在研發針對快速傳播Omicron變異株的疫苗，不過兩家公司目前未確定，將來情況演變下是否仍有這必要。輝瑞主管表示，預訂明年1月開始為這支更新版的疫苗進行臨床試驗。

輝瑞 疫苗 疫情

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