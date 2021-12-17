毒與罪猖獗 金山田德隆區進「緊急狀態」

醫護人員於2020年7月11日在舊金山田德隆區搶救一名吸毒過量者。來自法醫辦公室的新數據顯示，今年舊金山吸毒過量的人數比以往都多。 （圖片來自美聯社）

舊金山 市長布里德( London Breed )17日宣布，舊金山市田德隆地區（Tenderloin） 進入緊急狀態 ，允許市政府官員繞過一些制度障礙，為阻止使用毒品 過量事件和街頭犯罪而採取措施。此項聲明將允許市政府官員打破有關分區、規劃和限制，使各部門能夠迅速建立一個協調合作的網絡，為吸毒成癮者提供住所、心理健康和衛生服務。此一緊急狀態措施只適用於田德隆區。緊急應對計畫必須在接下來的7天內得到市議會的批准，並且持續時間不超過 90天。

布里德說，田德隆的情況非常嚴峻，需要緊急響應。從抗擊COVID-19疫情的經歷來看，當我們能夠使用緊急聲明來消除阻礙並果斷行動時，就會取得我們想要的成果，並取得真正、切實的進展。我們將用這種專注和協調來打擊舊金山的非法活動，提供所需的治療和支持，使田德隆成為一個更安全、更適合家庭、兒童居住的地方。

舊金山市議員楊馳馬說，在舊金山每天會有2個人因吸毒（芬太尼）過量而死去，主要是在田德隆和SoMa地區。這是一場突發公共衛生事件，需要採取危機級別的應對措施。要有像應對疫情大流行一樣的緊迫性、協調性和決心。應對疫情的經驗證明，我們的城市可以加強解決方案，以應對致命流行病的規模和威脅。我們同樣需要對藥物過量採取緊急應對措施，應立即在街頭進行危機干預、外展和協調，必須採取一切行動來挽救生命。

田德隆緊急應對計畫一共分三個階段，旨在創建一個更健康、更安全的社區。第一階段正在進行中，包括確定危急干預目標、鄰里評估、社區利益相關者參與、有針對性的執法干預和基礎設施改進。第二階段，也於本周早些時候開始，並將持續到 2022 年初，重點是直接干預田德隆區面臨的最具破壞性的問題。發布緊急狀態可以加快干預行動，包括優先考慮與現有社區和衛生服務的合作，有組織地執法和打擊非法活動。第三即最後階段，側重於從過渡到持續實施。發布緊急狀態後，相關執行部門可立即獲得資源，而不需要等候數月。緊急聲明使舊金山能夠免除繁文縟節並獲得行動許可、資源和人員來解決田德隆地區的危機狀況。

應急聲明一出，即刻就有批評者，包括與吸毒人員一起工作的公設辯護人。有官員表示，舊金山市在田德隆的社會服務和警察加班支出，比其他任何社區都多。市議員楊馳馬支持在田德隆加強社區警務，以解決毒品交易問題，但他不想將吸毒者定為犯罪。

舊金山去年有超過700人死於毒品吸食過量，今年與去年的情況差不多的嚴峻。在這兩年中，近四分之一的毒品過量死亡，都發生在田德隆區。