抖音「校園攻擊」傳聞四起 家長擔憂…不讓孩子去學校

抖音上散播的學校將發生槍擊案或遭炸彈攻擊的傳言，導致全國各地17日都有學校關閉。圖為密西根州牛津高中本月7日發生槍案後，校外的悼念版上貼滿追悼留言。(美聯社)

因為社群媒體抖音 (TikTok)上充斥未經證實的貼文，揚言要在學校發動槍擊 或炸彈攻擊，全國不少家長17日不讓孩子去上學，警方加強巡邏，校方則加強安全戒備；國土安全部表示未獲得特定可信的情資，但仍建議全國社區提高戒備。

美聯社17日報導，佛州布勞沃德郡(Broward County)學區 暫代督學維琪‧卡特萊特(Vickie Cartwright)指出，假如抖音未刪除危及全國學校的貼文，聯邦政府就應對抖音採取行動，「我無法想像任何別的國家會容許這類揚言攻擊教育系統的事情存在」。

因為新冠疫情升高，密西根州11月30日又發生校園槍擊案而引發造謠恫嚇事件，全國各學區本就壓力倍增，因為抖音上的恫嚇貼文，更忙到不可開交。

上述貼文表示，各校將面臨槍擊及炸彈爆炸；不過國土安全部在推特貼文指出，未接獲任何情資，指出學校面臨特定、可信的威脅，但仍建議各社區提高警覺。

有些學區當天停課，或限制學生能進入學校哪些建築。其他學校則添增保安人手；休士頓六個以上學區因應抖音貼文，要求中學生把背包留在家裡，但校務人員表示，這些學區都沒接獲確切可信的威脅。

美國抖音公司發言人希拉里‧麥奎德(Hilary McQuaide)表示，公司向來刪除「一般會引發警報的不實訊息」，但目前沒發現提倡暴力或製造威脅的貼文。

麥奎德表示，公司15日夜間聽聞這些謠言，便與執法單位合作，想找出是誰幹的。

威斯康辛大學刑事司法學教授帕欽(Justin Patchin)指出，被視為與17日威脅最有關連的貼文「實則不是威脅，只是說他們聽到有這類事體正在發生」。

抖音及教育當局如何回應這類貼文，陷入兩難處境，特別是以前一些「抖音挑戰」而引發恐慌，最後證實都是噱頭，反而顯現抖音發文的人影響力很強。