助長鴉片類藥物危機 普度破產和解遭駁回

聯邦地區法官駁回普度藥廠數千件鴉片類藥物訴訟的破產和解協議，因為其中一項條款保護擁有普度藥廠的薩克勒家族成員免遭個人訴訟。圖為民眾抗議薩克勒家族免刑責。(美聯社)

紐約聯邦地區法官麥克曼(Colleen McMahon)16日晚駁回普度藥廠(Purdue Pharma)數千件鴉片類藥物訴訟的破產 和解協議，因為其中一項條款可以保護擁有普度藥廠的薩克勒(Sackler)家族成員免遭個人訴訟。

普度藥廠2019年企圖尋求破產保護，當時該公司面臨數千件訴訟，指控普度藥廠施壓醫生，開自家生產的強力處方止痛藥「奧施康定」(OxyContin)，助長發生鴉片類藥物危機，美國過去20年來逾50萬人喪命與此脫不了關係。

麥克曼判定，聯邦破產法未授予破產法官權力，讓他釋放未宣布自己破產的個人。

普度藥廠16日晚間在聲明指出，普度會提出上訴，同時再與其債權人協商出雙方同意的方案；普度表示，這項裁決不會衝擊公司營運，但訴訟持續進行，會提高普度和薩克勒家族將錢用於對抗鴉片類危機的難度。

普度董事會主席米勒(Steve Miller)說：「這會延宕甚至阻止債權人、社區和個人收到價值數十億元，以用於減緩鴉片類危機。」他強調，用藥過量率創新高之際，這筆經費尤其緊急，他們有信心能成功上訴，盡快協助深受其害的社區與個人。

薩克勒家族尚未對此事回應。

民主黨 籍康乃狄克州 州檢察長湯偉麟(William Tong)表示，這項裁決是「司法究責的地動山搖式勝利」，此次裁決重審普度破產案，迫使薩克勒家族面對受害者承受的痛苦。

普度透過破產法庭與其債權人達成協議，薩克勒家族放棄公司所有權，公司將轉型成另一種販售鴉片類藥物的實體，不過獲利將用於對抗鴉片類危機；該公司也會研發抗成癮和抗用藥過量的藥物，並以幾無或零成本的價格販售。

薩克勒家族將拿出45億元現金以及慈善資產，協議總額達100億元，包括可能上市的新藥價值。

麥克曼表示，其他法庭會評估此案，接下來此案可能送到美國第二巡迴上訴法庭。