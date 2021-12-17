助長鴉片類藥物危機 普度破產和解遭駁回
紐約聯邦地區法官麥克曼(Colleen McMahon)16日晚駁回普度藥廠(Purdue Pharma)數千件鴉片類藥物訴訟的破產和解協議，因為其中一項條款可以保護擁有普度藥廠的薩克勒(Sackler)家族成員免遭個人訴訟。
普度藥廠2019年企圖尋求破產保護，當時該公司面臨數千件訴訟，指控普度藥廠施壓醫生，開自家生產的強力處方止痛藥「奧施康定」(OxyContin)，助長發生鴉片類藥物危機，美國過去20年來逾50萬人喪命與此脫不了關係。
麥克曼判定，聯邦破產法未授予破產法官權力，讓他釋放未宣布自己破產的個人。
普度藥廠16日晚間在聲明指出，普度會提出上訴，同時再與其債權人協商出雙方同意的方案；普度表示，這項裁決不會衝擊公司營運，但訴訟持續進行，會提高普度和薩克勒家族將錢用於對抗鴉片類危機的難度。
普度董事會主席米勒(Steve Miller)說：「這會延宕甚至阻止債權人、社區和個人收到價值數十億元，以用於減緩鴉片類危機。」他強調，用藥過量率創新高之際，這筆經費尤其緊急，他們有信心能成功上訴，盡快協助深受其害的社區與個人。
薩克勒家族尚未對此事回應。
民主黨籍康乃狄克州州檢察長湯偉麟(William Tong)表示，這項裁決是「司法究責的地動山搖式勝利」，此次裁決重審普度破產案，迫使薩克勒家族面對受害者承受的痛苦。
普度透過破產法庭與其債權人達成協議，薩克勒家族放棄公司所有權，公司將轉型成另一種販售鴉片類藥物的實體，不過獲利將用於對抗鴉片類危機；該公司也會研發抗成癮和抗用藥過量的藥物，並以幾無或零成本的價格販售。
薩克勒家族將拿出45億元現金以及慈善資產，協議總額達100億元，包括可能上市的新藥價值。
麥克曼表示，其他法庭會評估此案，接下來此案可能送到美國第二巡迴上訴法庭。
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