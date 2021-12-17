調查：可攜式發電機每年造成70人死亡 堪稱致命商品

圖為今年2月俄勒岡州傳出民眾在室內空間使用發電機取暖，造成六人同時一氧化碳中毒。(圖取自Gladstone警方)

國家廣播公司(NBC)、非營利新聞調查組織ProPublica以及德州 論壇報(Texas Tribune)聯合調查報導指出，可攜式發電機(portable generators)散發一氧化碳，平均每年在美國造成70人死亡，數千人受傷，堪稱市面上最危險的致命商品之一，但不少民眾遭逢天災而停電時，仍然把可攜式發電機放在室內空間使用，製造商對於安全措施的改進則腳步緩慢。

報導指出，聯邦政府 早在20年前便對可攜式發電機的一氧化碳風險提出警告，但相關法規卻讓廠商得以自主管理，使得產品安全改善相當有限，消費者死亡案例持續傳出。肯塔基州等地上周受到龍捲風侵襲，數十萬民眾無電可用，可攜式發電機的使用安全再次受到矚目。

颶風艾妲 (Hurricane Ida)今年夏末過境，導致路易西安納州沿岸地區大停電，50歲當地居民柯里(Craig Curley Sr.)在一家家得寶(Home Depot)分店搶購到一台可攜式發電機，專程送到位於傑弗遜教區(Jefferson Parish)的54歲前妻狄米翠絲‧強生(Demetrice Johnson)家裡，讓前妻與孩子們有電可用。

柯里受訪時說，曾經勸告前妻帶著孩子到休士頓親戚家暫住，因為地方官員說必須數日才可恢復供電，但強生卻說只要有發電機為家電產品供電即可，寧可繼續住在家裡。

柯里幫忙把Briggs & Stratton廠牌的可攜式發電機架設在強生住家後院，還教導兒子如何重新啟動發電機。然而，隔天早晨，強生以及年齡分別為17歲、23歲的兩名兒子，卻都因為一氧化碳吸入中毒而死亡。消防人員指出，可攜式發電機散發的一氧化碳從住家後門流入，導致母子三人喪生。

柯里接受訪問時說，如果當初對於可攜式發電機有足夠了解，「我就不會去買這種該死的東西」。

報導指出，根據聯邦政府機關的統計數據，可攜式發電機散發大量一氧化碳，可以相當於450輛汽車的廢氣排放，美國平均每年有70人因此死亡，數千人受傷。

專家警告，氣候變遷加上全國基礎建設年久失修的雙重因素，威力越來越強的天災侵襲時，停電時間將變得越來越長，導致更多消費者購買可攜式發電機。

路易西安納州衛生廳(Louisiana Health Department)指出，艾妲風災期間州內有6人因為一氧化碳中毒死亡，所有死亡案例都與可攜式發電機有關，其中3人便是強生母子。

今年2月間，德州出現冬季風暴導致大停電，根據州政府法醫辦公室紀錄，當時州內有至少10人也是因為使用可攜式發電機導致一氧化碳中毒死亡。