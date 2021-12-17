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華郵：亞裔老年婦女常身懷巨款 遭快閃搶劫歹徒鎖定

記者顏伶如／綜合報導
上了年紀的亞裔婦女由於不太使用銀行，通常身懷巨款，特別容易淪為快閃搶劫(smash-and-grab robbery)犯罪的受害者。圖為示意圖。(Pexels)
上了年紀的亞裔婦女由於不太使用銀行，通常身懷巨款，特別容易淪為快閃搶劫(smash-and-grab robbery)犯罪的受害者。圖為示意圖。(Pexels)

華盛頓郵報17日報導，快閃搶劫(smash-and-grab robbery)犯罪集團歹徒對於鎖定哪些民眾下手，行動目標相當明確。警方指出，上了年紀的亞裔婦女由於不太使用銀行，通常身懷巨款，特別容易淪為受害者。

報導指出，快閃搶劫犯罪集團不僅挑選亞裔老年婦女做為行搶對象，也透過屢次辦案不斷更新犯罪手法，檢方調查發現，歹徒會在亞洲超市停車場盯梢，鎖定單獨出門的亞裔老年婦女，犯罪集團出動多部車輛，將遭搶婦女的車子前後包夾，使其動彈不得。

搶劫過程中，犯罪份子直接砸破遭鎖定婦人的車窗，迅速奪走皮包以及婦人從超市購得的商品，車內若有其他有價物品也一併掃空，旋即揚長而去。

加州聖塔克拉拉郡(Santa Clara County)區域檢察官辦公室檢察官瑪莉莎‧麥克奇諾恩(Marisa McKeown)接受華盛頓郵報專訪時說：「受害者基本上根本是遭到獵捕(hunted)。」

報導指出，調查人員統計發現，從2020年10月到今年9月的大約一年之間，快閃搶劫案例幾乎每天發生，歹徒犯罪手段越來越猖狂。警方指出，一個有6名男性成員的犯罪集團，光是在聖荷西便共計犯下搶劫、竊盜等案件共計70多起，在舊金山灣區其他城市也犯案至少177次。

華盛頓郵報報導，這些搶劫案例不僅讓受害者身心嚴重受創，更讓亞裔社區深受其害，一般民眾連日常生活出門都擔心害怕遭到暴力攻擊。

麥克奇諾恩說：「這是非常駭人的經驗。」她說，住在聖荷西某些地區的亞裔婦女，如今如果一天當中某些時段要上銀行、上超市，會出現極度不安的感受，「這形成了一種氛圍，讓她們覺得自己遲早都將出事」。

當地警方日前逮捕了年齡在21歲至27歲之間的六名搶劫嫌犯。麥克奇諾恩表示，這個犯罪集團每次行搶的得手金額在500元至2000元之間。

聖塔克拉拉郡區域檢察官羅森(Jeff Rosen)打算以刑責比竊盜罪來得重的「仇恨犯罪」(hate crime)起訴嫌犯。羅森在15日的記者會上說，搶匪作案時曾以族歧視用詞斥喝數名受害者，層出不窮犯罪案件深深影響了並未遇擊的亞裔社區民眾，因為亞裔民眾開始人人自危，「害怕自己就是下一個遭殃的受害者」。

亞裔 華盛頓郵報 檢察官

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