「求戴套還被笑」 2女痛訴遭「慾望城市」大人物性侵

「慾望城市」劇中男星克里斯諾斯遭兩名女性指控性侵。(Getty Images)

「慾望城市」(Sex and the City)續篇影集「慾望城市:華麗下半場」(Sex and the city:And Just Like That)在相隔多年後近日登場,卻勾起兩名女性跳出來向指控飾演劇中「大人物」(Mr. Big)的男星克里斯諾斯(Chris Noth),曾在2004年和2015年性侵 她們;諾斯16日發表聲明否認這些指控。

「好萊塢 報導」(The Hollywood Reporter)報導,兩名彼此沒有關聯的女性,分別在最近幾個月聯繫該報,聲稱她們過去曾遭諾斯性侵;現年40歲的柔伊(Zoe)說她遭性侵的時間是在2004年的洛杉磯 ,31歲的莉莉(Lily)說她2015年於紐約遭性侵;為保護兩人隱私,該報提及兩人均使用化名。

目前在娛樂業工作的柔伊10月聯繫「好萊塢報導」,指控克里斯諾斯2004年在西好萊塢公寓裡強暴她;她向記者表示,「那非常痛苦,我大聲喊『停!』但他沒有停。我說,『你至少用個避孕套好嗎?』他還笑我。」

她的一位朋友後來將當時22歲的柔伊帶到洛杉磯一家醫療中心,以證實她確實遭到性侵犯;但柔伊當時並未透露襲擊者的身分,並擔心此事可能影響她的職業生涯。

柔伊說,她後來開始經常做噩夢,工作時很難集中注意力,胃口也很差。「這麼多年」,她曾試圖再次埋葬記憶,但最近「揭露涉嫌襲擊者的需求增加了」。

另一位指控人莉莉現在是一名記者,她8月以電郵聯繫「好萊塢報導」表示一直是諾斯的粉絲;2015年,時年25歲的她在現已關閉的紐約8號夜總會VIP區擔任服務員,遇到60歲諾斯;諾斯邀她吃飯,帶她去他的公寓,然後強行進行性行為。

莉莉表示,「事情發生的時候我哭了。結束後,我去了洗手間,穿上裙子。我的感覺很糟。我曾喜愛這位明星多年,但所有夢想都消失了。」

諾斯表示,這些故事可能來自30年前或30天前,但『不就是不』,我不會跨越這道界限。」他強調,這些接觸都是「雙方同意的」。

諾斯說:「很難不質疑這些故事出現的時機,但我知道這一點:我沒有攻擊這些女性。」