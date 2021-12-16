常常都在吵 六個Q&A搞懂美國舉債上限吵什麼

美國共和黨籍參議院少數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）。歐新社

美國財長葉倫11月中旬警告，聯邦政府 將在12月15日左右用罄資金，若屆時美國國會未提高或凍結舉債上限，聯邦政府恐面臨債務違約和局部關門停擺，進而影響經濟。

所幸美國國會在最後期限逼近之際，通過一項法案，提高舉債上限2.5兆美元，讓聯邦政府要到2023年初，才會面臨違約威脅。

不過，舉債上限近年已成為民主和共和兩黨的爭鬥工具，常以此要求換取縮減開支或其他預算目的，相關爭鬥更愈演愈烈，甚至出現「財政懸崖」一詞，以下六個Q&A介紹舉債上限：

什麼是舉債上限？

為國會限制政府借錢的額度，若觸及上限，國會須提高或凍結這個上限，否則財政部 無法發行新債，也無法償還舊債、及支應政府官員薪俸等支出。

之前問題卡在哪？

美國國會10月提高舉債額度4,800億美元，拉高到約29兆美元，但財政部在12月中又即將碰到上限，因而動用緊急措施保留現金，包括向聯邦退休金 計畫贖回部分投資、並暫停投入這些方案的新支出，以繼續履行償債義務，並提供資金給社會安全計畫的受助人、退伍軍人等。

此外，近來美國總統拜登簽署規模1兆美元的基礎建設法案，可能讓財政部手頭更緊。根據該法案，財政部須撥款1,180億美元給公路信託基金（Highway Trust Fund）。

提高舉債上限就是批准新的支出嗎？

不是。國會表決通過提高舉債上限，並未授權新支出，因為基本上是允許政府借錢，支應國會先前已授權的開支。

美國國會批准的年度預算案，約三分之一是由權衡性支出，其餘則會自動進入醫療保險、醫療補助和社會保障等支出計畫。

民主黨人雖希望提高政府稅收，以支付該黨推動的未來十年經濟議程，但在新增的稅收全數入帳前，由於新的支出計畫增加，因此最初幾年會擴大財政赤字，因此須給予聯邦政府更大的舉債空間，否則不足以支應未來幾年的新增支出。

不提高舉債上限會怎樣？

若聯邦政府無法償付到期的帳單，就必須暫停支付特定退休金、暫停發放或減少軍人和聯邦員工的薪水，或者延後支付債務利息，但這將構成債務違約。

高盛（Goldman Sachs）之前估計，除非國會在本月中之前提高舉債上限，否則財政部恐將被迫縮減四成以上的支出，包括一些發放給美國家庭的資金。

這跟政府局部關門有什麼關係？

舉債上限和政府關門是獨立的兩件事，但都會影響聯邦政府運作的能力。

觸及舉債上限，會導致聯邦政府無法發新債以支付帳單，最終可能導致債務違約。政府局部關門則是發生在國會遲未撥發新資金、以維持聯邦政府的完全開放運作之際，在國會通過新的支出法案前，通常會導致部分聯邦員工暫時放無薪假。在過去案例中，政府通常會優先選擇償債、支付退休金等支出，受衝擊者主要為聯邦勞工和承包商。

兩黨國會議員在吵什麼？

對民主黨及共和黨議員來說，提高舉債上限有其政治上的難度，因為此舉常被視為支持擴大支出，之後可能會被競選對手拿來攻擊。共和黨近年來已用舉債上限施壓，迫使民主黨削減共和黨反對的法案支出規模。

理論上，民主黨能在沒有共和黨人的支持下，動用「預算協調程序」自行提高舉債上限，但該黨主張這是兩黨共同的責任，非不得已不會採用。