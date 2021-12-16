禁止逼遷令屆滿後 「10分鐘強制驅離」措施重出江湖

圖為邁阿密一對堂兄弟趕在逼遷前搬家。(美聯社)

旨在疫情 期間保護租屋族不至於流落街頭的禁止逼遷令(eviction moratorium)效期於今夏屆滿後，十分鐘內將房客驅離 並換鎖的雷厲風行措施再次上路。華盛頓郵報報導，自從美國疾病管制暨預防中心(CDC)頒布的禁止逼遷令到期之後，從今年8月初以來，亞利桑納州 馬瑞波卡郡(Maricopa County)治安官麥克羅斯基(Lennie McCloskey)已經完成300多件房客驅逐令。

報導指出，麥克羅斯基的任務目標為，進門搜查房屋，將屋內所有人員逐出，最後更換門鎖，所有行動必須在十分鐘內完成。持驅逐令(eviction order)展開行動的麥克羅斯基，工作時隨身配槍，穿著防彈背心。

65歲的麥克羅斯基是鳳凰城地區執行驅逐令最有經驗的治安官，20年來累計完成驅離2萬多名亞利桑納州租屋族。擁有柔道冠軍頭銜的他，擅長以各種方式勸說房客自行走出大門，有時他在言語當中略帶威脅之意，有時卻口氣和藹可親彷彿一名祖父。前往公寓大樓準備展開驅逐行動時，麥克羅斯基會帶著狗糧，以便安撫房客飼養的小狗，也帶著可以隨手發給孩童的貼紙。

遭到驅逐頓時變得無家可歸的房客，往往情緒激動不能自已，或者態度火爆，甚至揚言自殺，某些房客則有精神問題或有暴力傾向，但麥克羅斯基始終保持冷靜。他曾在治安官講習訓練上對受訓學員表示，要把自己的感受擺在一邊，「我們的工作就是執行法院命令」。

麥克羅斯基的職業生涯中，聽過遭到驅逐的房客以各種理由或藉口苦苦哀求，但他的回應始終一樣：房租必須按時繳交，法院已經下達驅逐令，法律就是法律。

治安官工作風險極高，起薪約4萬8000元，但麥克羅斯基受訪時說，滿喜歡自己從事的這項職業。他說，透過這項工作，看到城市裡許多隱藏角落的人生百態以及形形色色的民眾，同事們則成為交情深厚的摯友。