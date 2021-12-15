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佛洛伊德案 白人警察沙文「認罪」至少被關20年

佛洛伊德案 白人警察沙文「認罪」至少被關20年

編譯孫梁／綜合15日電
前明尼蘇達州白人警察沙文舊照。(美聯社)
前明尼蘇達州白人警察沙文舊照。(美聯社)

前明尼蘇達州白人警察沙文(Derek Chauvin)15日對違反非裔佛洛伊德(George Floyd)民權的聯邦指控認罪，為他首次承認佛洛伊德2020年5月25日是被他長時間壓頸致死。

沙文今年春天被定罪謀殺和過失殺人，獲刑22年六個月。他15日在聯邦認罪協議中承認，他對戴上手銬和沒有抵抗的佛洛伊德以膝蓋壓頸，是剝奪了對方的免於被警察無理扣押的權利。

沙文身穿囚服出席認罪聽證，向法官說「我認罪」，進出法庭期間雙手被銬；他對聯邦指控認罪可避免遭到審判，但可能面臨終身監禁。不過根據認罪協議，控辯雙方都同意對沙文判監20至25年，而控方尋求25年，但最後的量刑由法官決定，不過時間可能比明州指控的刑期長。

如果表現好並獲假釋，明州對沙文的量刑最終可能讓他服刑15年。聯邦監禁也允許通過表現好實現減刑，但通常需刑期服滿85%，意味著沙文如果按檢方的要求被判25年，他可能要服刑21年又三個月。

佛洛伊德被捕後被壓頸致死在全國引發廣泛抗議，示威者呼籲結束種族不平等和警察虐待非裔。涉嫌佛洛伊德案的另外三個明州警察，也與沙文一起受到聯邦指控。

沙文還認罪他2017年違反一名14歲男童的權利，當時他對被銬和沒有抵抗的男童鎖喉、用手電筒擊打其頭部，以及跪壓其頸部與背部。

佛洛伊德的家人及2017年被鎖喉的青少年，也出席沙文的認罪聽證，佛洛伊德的弟弟對青少年說：「今天是伸張正義的一天。」

沙文的家人及支持者也出席聽證，沙文進出法庭時向他們揮手致意。

佛洛伊德的外甥表示，沙文是個魔鬼，2017年就應被捕，如果他當年被追究責任，佛洛伊德就不會死，時至今天，沙文還有機會向其家人飛吻，「但我們卻做不到了」。

沙文在認罪協議中承認，他知道壓頸佛洛伊德的行為錯了，是對其生命的冷酷無情。沙文還表示，他也知道佛洛伊德當時不僅不再抗拒，而且也不說話、不動彈和不呼吸了，並且失去意識和脈搏。

前明尼蘇達州白人警察沙文，15日對違反佛洛伊德民權的聯邦指控認罪。(美聯社)
前明尼蘇達州白人警察沙文，15日對違反佛洛伊德民權的聯邦指控認罪。(美聯社)

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