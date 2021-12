4次全沒避孕 20歲女師偷吃學生 「歡愉片」遭瘋傳

雖然有些教師和學生因為感情好打成一片,但師生之間仍有些禁忌犯不得。美國一名20歲代課女老師被控與男學生發生性關係,女老師落網後坦承和學生發生四次性行為,不僅如此還拍下歡愉過程,甚至每次都沒有避孕措施,離譜行徑引發議論。

綜合外媒報導,20歲的戴維斯(Ayanna Davis)在佛羅里達州擔任萊克蘭(Lakeland)高中的英語代課老師,近日她被指控和該校一名男學生發生性關係,全因該校足球 隊瘋傳一部男女歡愉片,才讓戴維斯偷吃男學生的醜事曝光。戴維斯落網後坦承和學生發生四次性行為,兩次在學生家中、兩次在自己家中,但戴維斯堅稱她和學生是在兩情相悅的情況下發生關係。

波爾克郡(Polk County)警方表示,受害學生年齡可能為16歲或更年輕,對於這段師生畸戀,警長賈德(Grady Judd)直呼「很明顯是性犯罪」,他表示戴維斯身為教師對受害者具有影響力,而戴維斯利用這點獲取「自己扭曲的快樂」。目前戴維斯被指控四項性侵 、一項利用職權對學生犯罪,醜聞爆發後戴維斯更終身不得在波爾克郡任何公立學校任職。

此外,校方對於這起性醜聞也發出聲明,強調「希望代課教師和全職教師一樣,秉持相同的高標準」,直言戴維斯的行為「十分可恥」,完全違反教師和學生之間建立的信任。

Substitute teacher arrested after Snapchat video allegedly shows her having sex with student 5G UU">https://t.co/It9t0U5GUU pic.twitter.com/I8CX2phLlG