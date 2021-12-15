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專門針對亞裔女性犯案 聖荷西警局逮六嫌

記者李榮／聖荷西報導
聖荷西警局經過長期的調查，逮捕六名針對亞裔女性犯案的男子。（聖荷西警局提供）
聖荷西警局經過長期的調查，逮捕六名針對亞裔女性犯案的男子。（聖荷西警局提供）

近來屢屢傳出亞裔被搶的案件，讓許多亞裔、特別是亞裔女性人心惶惶。聖荷西警方15日表示，警局逮捕了6名在南灣專門針對亞裔作案的男子，他們被依搶劫、爆竊、竊盜等罪名移送。

聖荷西警方指出，警局是進行了約一年的調查，並結合多個不同單位的執法人員，才逮到這幫嫌犯。這些人經常針對亞裔女性行搶作案，許多受害人不止財務受到損失，遭搶的過程中甚至受傷。

被逮捕的六人分別為來自士德頓的24歲羅賓森（Anthony Michael Robinson）、東巴洛阿圖27歲穆迪（Cameron Alonzo Moody）、聖荷西23歲的布蘭克斯（Derje Damond Blanks）、屋崙23歲羅斯密（Hassani Burleson Ramsey）、東巴洛阿圖21歲的傑克森（Clarence Jackson），以及崔西22歲的薛特（Malik Short）。

警方表示，調查小組發現幾人在去年10月到今年9月份之間犯案。警方在調查過程中，在嫌犯處發現許多武器，以及至少一把幽靈手槍。六名嫌犯已經被聖他克拉拉地檢處起訴，並且針對仇恨犯罪的方向辦理。不少受害人也站出來指認這幫嫌犯的犯行。

聖荷西警察局局長麥塔（Anthony Mata）表示，他非常感謝警局所有同仁的努力，以及其他單位的合作，才讓這次的偵查能順利完成，「感謝大家的努力，現在社區裡少了六個為非作歹的罪犯。」

聖荷西警方指出，目前案件都還在進行之中，如果有其他受害的情況、或者知道內情者，可以致電 (408) 277-4166連繫聖荷西警局防搶組。負責辦案的警探分機4339 。

聖荷西 亞裔 警察

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