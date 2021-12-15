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WSJ：僅管通膨高漲 美國民眾年底過節大方花錢

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WSJ：僅管通膨高漲 美國民眾年底過節大方花錢

記者顏伶如／綜合報導
今年黑五期間，紐約的梅西百貨現人潮。(美聯社)
今年黑五期間，紐約的梅西百貨現人潮。(美聯社)

儘管通貨膨脹創下數十年新高，經濟學者估計，美國民眾年底過節照樣大方花錢。華爾街日報報導，數據顯示，消費者迫切希望購買禮物、上館子用餐，對於其他商品的需求量居高不下，2021年底購物季初步表現頗為強勁。

華爾街日報的經濟學家問卷調查統計結果顯示，今年11月間美國零售商店、網路賣家以及餐廳業者的銷售業績，將比10月成長0.8%。

報導指出，消費者支出是促使美國經濟今年持續穩定成長的背後主因，零售業銷售今年10月間比一年之前的同期成長將近15%；雖然目前美國通膨高漲，但低失業率、工資調高以及疫情期間紓困支票發放等因素，讓美國民眾手邊有較多閒錢可花。

受到供應鏈危機影響，世界各地港口大排長龍問題仍未排除，但美國「全國零售聯盟」(National Retail Federation)指出，零售業者的進口量今年底估計將有大幅成長。

華爾街日報報導，零售銷售數字計算並未隨通膨而調整，某些表面上的業績成長可能是物價上漲導致，不過多項因素則促使著零售業蒸蒸日上，例如許多消費者在新冠疫情期間存下不少積蓄。

報導指出，消費者花錢不手軟，恐將因此引發價格上漲的循環效應，因為業者對於民眾的消費意願充滿信心。

連鎖折扣零售商(Big Lots)執行長索恩(Bruce Thorn)本月稍早便表示，並沒有看到消費者對於物價產生抗拒感，「我們預期能夠把成本增加的壓力轉移給消費者」。

明尼蘇達州羅徹斯特(Rochester)二手精品店負責人丹妮爾‧大衛(Danielle David)便說，2021年是開店以來生意最好的一年，今年業績已超過35萬元，打破2019年24萬元的銷售紀錄，包括Lululemon、Michael Kors以及Gucci等名牌二手商品，買氣旺盛。

她說：「大家都想存錢，但也希望買一些東西，因此以12元的價格買下原價50元或100元的商品。」她表示，居家避疫期間，許多民眾把空閒時間花在整理居家環境，清除不必要的堆積物品，讓店裡的貨源因此變得充足。

華爾街 零售業 疫情

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