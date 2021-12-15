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參議員籲修法讓他繳稅 馬斯克推文反轟她「白人大媽」

編譯周辰陽／綜合報導
特斯拉電動車與SpaceX執行長馬斯克（左）才剛獲時代雜誌選為2021年度風雲人物，美國進步派聯邦參議員華倫（右）則發推文，呼籲修法叫身為億萬富豪馬斯克繳稅，馬斯克則反轟她是「白人大媽」。資料畫面。路透
特斯拉電動車與SpaceX執行長馬斯克（左）才剛獲時代雜誌選為2021年度風雲人物，美國進步派聯邦參議員華倫（右）則發推文，呼籲修法叫身為億萬富豪馬斯克繳稅，馬斯克則反轟她是「白人大媽」。資料畫面。路透

特斯拉電動車與SpaceX執行長馬斯克獲時代雜誌選為2021年度風雲人物，隨即引發部分名人與網友強烈反彈，美國進步派聯邦參議員華倫則發推文，呼籲修法叫身為億萬富豪馬斯克繳稅，馬斯克則反轟她是「白人大媽」（Karen）。

根據波士頓環球報的報導，時代雜誌13日宣布馬斯克榮任年度風雲人物後不久，華倫就在推特開砲，「讓我們修改被操縱的稅法，這樣『年度風雲人物』將實際繳稅，停止依附其他每一個人白吃白喝」。

華倫發文後，馬斯克親自在回覆開砲還擊，先貼出福斯新聞2019年的「華倫是騙子-她謊稱身為美洲原住民讓她選總統與參議員失格」評論揭她的瘡疤，並下註解稱「停止投射！」，接著又推文「妳提醒了我，當我還是小孩時，我朋友的憤怒媽媽只會無緣無故對每個人亂吼」。

馬斯克在第三篇回覆寫到，「請別對著我叫經理出來，白人大媽參議員（Senator Karen）」。

據報導，女子英文名「凱倫」（Karen）現已成為一個貶稱，代指自認有權勢或要求超出正常範圍的白人女性，相關描述可能包含要求「跟經理講話」，或是僅因膚色就報案檢舉非裔民眾等種族歧視分子。

至2020年，特別是在新冠肺炎疫情和「黑人的命也是命」抗議期間，「凱倫」一詞越來越頻繁出現在媒體與社群媒體，成為中產階級白人女子的通用參考。中文有翻譯為「白人大媽」。

馬斯克似乎餘怒未消，幾小時後又在華倫推特回覆道，「還有要是妳睜開妳的眼睛2秒，就會意識到我今年將繳納比史上任何美國人要更多的稅」，隨後又諷刺，「別馬上全花光…喔，等等，妳已經花掉了」。

馬斯克 華倫 參議員

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