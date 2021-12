參議員籲修法讓他繳稅 馬斯克推文反轟她「白人大媽」

特斯拉電動車與SpaceX執行長馬斯克 獲時代雜誌選為2021年度風雲人物,隨即引發部分名人與網友強烈反彈,美國進步派聯邦參議員華倫 則發推文,呼籲修法叫身為億萬富豪馬斯克繳稅,馬斯克則反轟她是「白人大媽」(Karen)。

Please don’t call the manager on me, Senator Karen 🙏