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世界OnAir／首摘AIA桂冠華人女建築師 張淑征迢遙成功路

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世界OnAir／首摘AIA桂冠華人女建築師 張淑征迢遙成功路

世界新聞網
張淑征成為首位獲得AIA國際設計獎的華人女建築師。張淑征提供
張淑征成為首位獲得AIA國際設計獎的華人女建築師。張淑征提供

具有指標性的美國建築師協會（American Institute of Architects, AIA）11月12日頒發了2021年AIA國際設計獎（AIA International Region Design Awards），XRANGE十一事務所主持建築師張淑征有兩項作品獲獎，這不但是台灣建築事務所首度摘下桂冠，她也是首位獲此殊榮的華人女性建築師。

生於馬來西亞、移民加拿大，拿到紐約哥倫比亞大學建築研究所碩士，在紐約、香港工作過，目前落腳台灣。張淑征笑說，自己是個興趣很廣的建築師，「喜愛的事物遠超過建築之外」。得知獲獎那一刻，她正在辦公室，沒想到自己會有兩件作品同時獲評審肯定，「是件滿開心的事」。

從幼年的沙巴小鄉鎮，到青少年時期受教育的加拿大，再到紐約攻讀碩士，求學足跡跨越好幾個國家。張淑征坦言，剛開始對建築沒什麼概念，自小喜歡畫畫的她，第一志願是成為藝術家，之後又著迷於時尚設計師，因為手巧，也喜歡科學、大自然，父母與師長都建議她學醫。升大學前的暑假，她在圖書館看到一本談四大建築之父的書，閱讀之後張淑征形容自己「像被雷打到一樣」當下便決定一定要成為一名建築師，因為建築結合了所有她所喜愛的事物。

下定決心後，張淑征花了許多功夫準備轉系，爭取極為稀少的建築系名額，在修了許多課程後，連幾乎到手的學位都放棄了，最後終於如願敲開建築系大門。到哥大攻讀研究所，更是一項艱鉅工程，張淑征說，自己使盡所有力氣，專心閉門讀書，大蘋果的五光十色城市生活似乎與她無涉。

從紐約轉到香港工作後，張淑征因為事務所承接了台灣的案子，來到台灣出差，認識了現在的先生，從此便沒有離開台灣。成長與工作都置身於多元文化的環境，和不同文化的人溝通，對她雖是件自然、直接而簡單的事，但她也意識到自己必須很快進入別的文化，用他們可以懂的方式溝通，才能讓她的創意得以實現。

「澎湖厝」以傳統三爪窗元素轉化為陽台和露台的隔屏風，配上落地的玻璃門，達到更好的...
「澎湖厝」以傳統三爪窗元素轉化為陽台和露台的隔屏風，配上落地的玻璃門，達到更好的採光和空氣對流。
得獎作品之一「澎湖厝」順應捲脊地景及弧形山牆設計的二樓挑高6米客廳，作為家族子孫...
得獎作品之一「澎湖厝」順應捲脊地景及弧形山牆設計的二樓挑高6米客廳，作為家族子孫回鄉齊聚的大廳堂。張淑征提供

她以這次得獎的作品之一「澎湖厝」來說明，澎湖是一個小島，當地工班沒有建築專業的概念，讓她在溝通時倍感吃力，雙方合作時也產生不少衝擊。張淑征說，文化的影響力是不容被低估的，建築有趣的地方就在於從業主到工人，需要不同層次的溝通，建築師需要在方方面面都獲得支持，作品才有辦法成形。張淑征說，通常小案子從設計到完工，須耗時三年，大的案子至少要五年，等於一個案子平均要投注四年的心力。

在一個女性屬於稀有動物的行業，張淑征說，自己不喜歡強調女性的角色，「建築師就是建築師」；這15年來，女性建築師增加許多，讓她不再感覺那麼孤單。而身處台灣這樣一個較傳統的華人社會，每個案子都須長時間的投入，她坦言，家庭與工作的平衡非常重要，事務所與家務都要有效率的運作才行。

本周「世界OnAir」節目，主播卓賢邀請到張淑征建築師，談到她投入建築的心路歷程，及以「蹤跡地景」國立台灣博物館鐵道部園區景觀設計獲「Urban Design 都會設計獎」背後艱辛、複雜的過程。

「世界OnAir」是世界新聞網新推出的播客節目，每周推出一集，透過這個新的平台，希望讓閱聽者有新的選擇和體驗。

「蹤跡地景」國立台灣博物館鐵道部園區景觀設計獲「Urban Design 都會設...
「蹤跡地景」國立台灣博物館鐵道部園區景觀設計獲「Urban Design 都會設計獎」。張淑征提供
舊軌道的蹤跡透過鑲嵌在此鋪面的紋理逐一浮現。張淑征提供
舊軌道的蹤跡透過鑲嵌在此鋪面的紋理逐一浮現。張淑征提供

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