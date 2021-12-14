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致命龍捲風來襲時 肯塔基州獄警為救人不惜犧牲

中央社肯塔基州梅菲爾德13日綜合外電報導
毀滅性龍捲風襲擊肯塔基州梅菲爾德市後，一面美國國旗掛上損壞的樹上。美聯社
毀滅性龍捲風襲擊肯塔基州梅菲爾德市後，一面美國國旗掛上損壞的樹上。美聯社

毀滅性龍捲風10日重創美國6州，奪走至少90條人命。「紐約時報」今天報導，肯塔基州1名獄警在緊急疏散人員避難時，不幸遭龍捲風襲擊，其遺體稍後已被尋獲。

紐時報導，龍捲風襲擊梅菲爾德市（Mayfield）之際，資深獄警丹尼爾（Robert Daniel）正監督被分配到蠟燭工廠工作的7名囚犯。他聽到龍捲風警報大響後，迅速採取行動，將囚犯和其他工作人員送到指定的「安全區」，然後又回頭尋找其他可能需要幫助的人，結果不幸失去生命。

格雷夫斯郡（Graves County）監獄副典獄長傑克森（Pete Jackson）說：「大家才一轉身，丹尼爾就不見了。」直到災難結束後數小時，搜救人員與家屬才在幾乎被夷為平地的工廠瓦礫堆中尋獲丹尼爾的遺體，他所拯救的人們則安然無恙。

傑克森13日表示，丹尼爾「冒著生命危險，也要幫助其他人，他就是這樣」。在30多個威力強大龍捲風肆虐下，不僅肯塔基州受到重創，阿肯色州與伊利諾州也有社區被摧毀。

單是在肯塔基州，就有至少74人死亡，年齡最小的只有5個月大，最年長的則是86歲。由於傷亡慘重，加上部分災區地處偏遠，尚有18名罹難者身分無法辨認。

目前已知罹難者包括肯塔基州不來梅市（Bremen）的1名地區法官、伊利諾州亞馬遜（Amazon）倉庫的1名調度員，以及在肯塔基州鮑林格陵鎮（Bowling Green）一條街道上遇難的至少15人。

肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）13日告訴媒體記者：「成千上萬的房屋就算沒被夷為平地，也已遭到嚴重破壞。可能需要數周時間，才能完成死亡人數和破壞程度統計。當你站在梅菲爾德或道森泉（Dawson Springs）的中心，那裡2/3的城鎮都消失了，或是在穆倫貝爾格郡（Muhlenberg County）的那個小鎮，感覺幾乎令人崩潰。」

另外，亞馬遜位於伊利諾州愛德華市（Edwardsville）的倉庫也遭重創，一夜之間淪為廢墟。62歲調度員狄基（Kevin D. Dickey）在帶領其他司機前往避難地點的途中，碰上致命的龍捲風。他的女兒悲傷地說：「他真的不應該這麼早離開人世。」

肯塔基州 龍捲風 伊利諾州

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