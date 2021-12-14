我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

才剛傳照片報平安 密州九歲女童被龍捲風吹走遇難

海地油罐車爆炸 20間房舍陷火海至少50死

水門案前檢察官：梅杜斯掌握內幕將重傷川普

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普白宮幕僚長梅杜斯（Mark Meadows）。（歐新社）
前總統川普白宮幕僚長梅杜斯（Mark Meadows）。（歐新社）

負責偵辦水門案(Watergate)的前任檢察官吉兒‧韋恩-班克斯(Jill Wine-Banks)接受新聞周刊(Newsweek)專訪時說，前總統川普任內的白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)堪稱與川普最接近的人，不但經常出現在川普身邊，也了解各種內部討論，「他掌握的大量內幕將對川普造成重大傷害」。

梅杜斯拒絕配合1月6日國會暴動事件調查，可能遭到藐視國會罪名起訴。眾院特別委員會(House Select Committee)12日公布長達51頁調查報告，直指梅杜斯為1月6日國會暴動事件核心人物，必須接受詢問且提供證詞。

韋恩-班克斯受訪時說，現階段雖然很難評估梅杜斯對川普帶來的傷害程度有多大，但從調查報告內容細節看來，加上梅杜斯和川普交情深厚，與1月6日暴動事件又有密切相關，梅杜斯確實可能對川普帶來重挫。

她說，越來越多證據顯示，川普的確在1月6日國會暴動事件扮演某種角色。

韋恩-班克斯指出，調查報告特別點名梅杜斯指出，1月6日國會暴動發生時，梅杜斯就與川普在一起或在川普周圍，當時川普獲得暴動消息之後，正在考慮是否發表聲明呼籲暴徒住手。

她表示，調查報告提供的許多細節，已經讓川普在國會暴動事件中難辭其咎。她舉例說，不只是1月6日當天釀成人員死亡及公物破壞，還包括企圖干預民主，以及聲稱勝選結果遭到偷竊的所有說詞。

韋恩-班克斯說：「我說的並不是川普聲稱民主黨竊走了勝選結果，而是他企圖推翻人民意志，企圖顛覆經過公平自由選舉也獲得確認的大選結果。」

她在訪問中說，國會調查報告也説明了梅杜斯「態度輕蔑的行為」(contemptuous behavior)，讓外界看到梅杜斯的許多直接行為都有爭議，「他不只目睹川普等人的不良行為，他自己也參與了不良行為」，這些因素讓梅杜斯成為國會調查委員會的重要證人。

川普 眾院 白宮

上一則

才剛傳照片報平安 密州九歲女童被龍捲風吹走遇難

延伸閱讀

前白宮幕僚長梅杜斯拒作證 恐遭認定藐視國會

前白宮幕僚長梅杜斯拒作證 恐遭認定藐視國會
前白宮貿易顧問納瓦羅：依川普令 拒交因應疫情文件

前白宮貿易顧問納瓦羅：依川普令 拒交因應疫情文件
小約翰甘迺迪將現身傳言甚囂塵上 假的

小約翰甘迺迪將現身傳言甚囂塵上 假的
「我喜歡他」川普一反常態 稱讚歐巴馬聰明又犀利

「我喜歡他」川普一反常態 稱讚歐巴馬聰明又犀利

熱門新聞

肯塔基州10日深夜至11日遭龍捲風襲擊，圖為梅菲爾德市在風災後的空拍圖。（歐新社）

龍捲風襲中西部逾80死 肯州工廠已79人喪命

2021-12-11 20:42

明州高速路逆行撞貨車 中國留學生1死4傷

2021-12-11 20:06
10歲亞裔男孩卡吉萊恩(中)連3年蟬聯最賺錢YouTuber。(擷自YouTube影片)

地表最強10歲網紅 美國亞裔男孩一年進帳3000萬

2021-12-13 16:06
35--新冠病例研究顯示，Omicron與HIV之間可能有關聯。專家指出，應對措施應是增加整體疫苗接種、以減緩新冠病毒傳播，同時治療愛滋病毒以防止新變種病毒發展。(美聯社)

史丹福報告：Omicron恐與愛滋病毒有關

2021-12-08 23:39
喬治亞州特魯普郡警方接到線報，從溪水中撈出一輛車，發現1974年22歲失蹤大學生當時駕駛的車輛及車內人骨， 使45年多前的失蹤懸案告破。（特魯普郡警長辦公室提供）

阿州45年懸案突破 警發現失蹤大學生車輛 車上有人骨

2021-12-08 21:17
德州哈里斯縣（Harris）貝敦（Baytown）12日晚間，一名駕車者向參加守夜儀式的人群開槍，造成1人死亡、13人受傷。（取材自推特）

德州母為遇害兒辦守夜儀式 遭槍手駕車掃射釀1死13傷

2021-12-13 02:16

超人氣

更多 >
地表最強10歲網紅 美國亞裔男孩一年進帳3000萬

地表最強10歲網紅 美國亞裔男孩一年進帳3000萬
移民舞蹈家陳乃霓 夏威夷游泳意外中驟逝

移民舞蹈家陳乃霓 夏威夷游泳意外中驟逝
這漏洞好大 德州有一批人坐擁華屋卻不必繳地產稅

這漏洞好大 德州有一批人坐擁華屋卻不必繳地產稅
肯州龍捲風災 全家躲浴室仍被「打飛」2個月大女嬰不治

肯州龍捲風災 全家躲浴室仍被「打飛」2個月大女嬰不治
封面故事／蓋遊民屋 華人父母：我反對 華裔生：你仇恨

封面故事／蓋遊民屋 華人父母：我反對 華裔生：你仇恨