才剛傳照片報平安 密州九歲女童被龍捲風吹走遇難

圖為9歲安妮絲汀‧萊克里被強風吹走，後來救難人員在數十碼外尋獲女童遺體。美聯社

龍捲風 侵襲在五州導致數十人死亡，10日風災期間密蘇里州 32歲幼稚園老師梅根 ‧萊克里(Meghan Rackley)向家族長輩報平安，並傳送三名幼女躲在浴室避難的照片，但發送照片15分鐘之後，住家就不敵龍捲風威力而被吹垮，9歲長女被強風吹走，後來救難人員在數十碼外尋獲女童遺體。

美聯社指出，龍捲風來襲時，住在密蘇里州卡魯瑟斯維爾(Caruthersville)附近的梅根‧萊克里與任職於卡車貨運公司的37歲丈夫特雷‧萊克里(Trey Rackley)，10日晚間帶著三個女兒躲在沒有窗戶的浴室裡避難，並透過手機向姨婆報平安，表示一家五口已躲進家裡的「安全地點」(safe space)。

梅根‧萊克里的姨婆珊卓‧胡克(Sandra Hooker)接受美聯社電話受訪時表示，從時間推算，梅根‧萊克里傳送報平安照片的15分鐘後，就出事了。

照片顯示，9歲的安妮絲汀‧萊克里(Annistyn Rackley)抱著玩偶，與3歲妹妹艾拉娜‧萊克里(Alanna Rackley)躺在浴缸裡，7歲妹妹艾瓦琳‧萊克里(Avalinn Rackley)則站在浴缸外。

9歲的安妮絲汀‧萊克里(Annistyn Rackley)抱著玩偶，與3歲妹妹艾拉娜‧萊克里(Alanna Rackley)躺在浴缸裡，7歲妹妹艾瓦琳‧萊克里(Avalinn Rackley)則站在浴缸外。美聯社

就讀三年級的安妮絲汀‧萊克里被強風吹走，救難人員後來在距離住家數十碼外的泥地尋獲遺體。報導指出，其他萊克里家庭成員紛紛受傷，但無生命危險。

胡克說，7歲的艾瓦琳‧萊克里被送醫後對醫生描述說道，被龍捲風吹走之後「在空中飛來飛去」。

她表示，萊克里一家人原本居住的房子被龍捲風撕裂，房屋碎片遍布四處，「他們一家人是被龍捲風捲走的」。身為特教老師的胡克，與梅根‧萊克里在同一所學校任職。

胡克表示，安妮絲汀‧萊克里出生兩個月就被診斷出患有肝臟功能異常的罕見疾病，由於經常陪伴安妮絲汀‧萊克里前往醫院檢查，兩人感情特別深厚。