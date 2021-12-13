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肯州龍捲風災 全家躲浴室仍被「打飛」2個月大女嬰不治

記者胡玉立／綜合報導
肯州龍捲風侵襲中罹難者之一是年僅兩個月大的奧克琳．昆， 她的小手緊握著父親的手。 (取自臉書)
肯州龍捲風侵襲中罹難者之一是年僅兩個月大的奧克琳．昆， 她的小手緊握著父親的手。 (取自臉書)

年僅2個月大的女嬰奧克琳．昆(Oaklynn Koon)13日上午傷重不治，成為10日在肯塔基州造成毀滅性災難的龍捲風最年幼的受害者；她傷心欲絕的父母在臉書貼文，透露了這個令人心碎的消息。

奧克琳的父親道格拉斯(Douglas)在貼文中寫道：「至少我知道誰會在上面替我看顧你。」照片中，他的大手握住奧克琳的小手，「天哪，這不像是真的。」

10日晚上，當龍捲風席捲他們的家鄉道森斯普林斯(Dawson Springs)時，全家人將奧克琳綁在汽車座椅上，一起擠在浴室裡；但龍捲風的威力將他們一家人「打飛」到鄰居家。奧克琳後來在醫院裡多次癲癇發作，醫生認為她可能中風了。

「她的頭腫得很厲害，是機器讓她活著。她不動了。」奧克琳的父母在確認女兒死訊前的幾小時曾表示，「我很震驚，我的心全碎了。」

「這是我經歷過最痛苦的事，」道格拉斯12日向媒體表示，「我無力保護我的孩子免受侵害。」奧克琳和她的哥哥達拉斯·昆(Dallas Koon)一起住院；4歲大的達拉斯在治療後，已於12日出院。

社群媒體上發布的照片顯示，這家人的住家被龍捲風完全摧毀；孩子們的玩具散落在碎片中。

道森斯普林斯市市長斯邁利(Chris Smiley)12日估計，龍捲風摧毀了小鎮75%的土地；「這是我見過的最糟糕的事，」斯邁利說：「這根本是毀滅性的。」

肯塔基州州長貝希爾 (Andy Beshear) 13日清晨公佈州官方死亡人數，肯塔基州至少有74人死亡，仍有100多人失踪；光是在道森斯普林斯就至少有14人死亡，當局仍在努力確定死亡總數。

這場美國史上最嚴重的一場龍捲風，席捲了全美六個州，其中以肯塔基州的死亡人數最多，某些地方甚至無法進行挨家挨戶搜查。「沒有門，」貝希爾說：「1000多所房屋就這樣消失了。」

龍捲風 肯塔基州 社群媒體

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