地表最強10歲網紅 美國亞裔男孩一年進帳3000萬

10歲亞裔男孩卡吉萊恩連3年蟬聯最賺錢YouTuber。(擷自YouTube影片)

許多人熱情投入網紅行業，卻發現賺不到錢或要靠業配存活。10歲美國男孩卡吉萊恩連3年蟬聯最賺錢YouTube r，他的崛起改寫娛樂、商業、科技和現代家庭生活。

卡吉萊恩（Ryan Kaji）在他的YouTube頻道和父母一起發布新影音，介紹他的動畫版主角紅色泰坦（Red Titan）所變身的巨型氣球，上月25日第2度參加梅西百貨感恩節遊行。

影片來源：YouTube Ryan's World

萊恩自從2015年在YouTube以「萊恩玩具評論」（Ryan ToysReview）走紅，至今有9個頻道。根據富比世雜誌（Forbes），去年他進帳3000萬美元。

除了YouTube影音，萊恩家主要的收入是把「卡吉萊恩」授權給30個國家、1600個聯名產品，其中包括球鞋、睡衣、網路遊戲、寢具、手錶、運動器材、牙膏以及玩具等。

他另外在兒童頻道Nick Jr.有名為「萊恩的神秘玩伴」（Ryan's Mystery Playdate）的節目，並獲艾美獎提名；在Amazon Kids+的節目名為「超級間諜萊恩」（Super Spy Ryan）。

萊恩的媽媽是越南裔的科學老師，爸爸是來自日本、畢業於康乃爾大學的結構工程師。2015年當時才3歲的萊恩問媽媽，「可否像其他孩子一樣出現在Youtube？」

一開始為了保有隱私，他的爸媽讓本名關萊恩（Ryan Guan）的萊恩以「卡吉萊恩」做為「藝名」，分享開箱玩具影片。

當萊恩的YouTube頻道變得熱門，2016年，他爸媽辭去工作，專心幫他做影片。至今他的主要頻道有3100萬名訂閱者。

「時代雜誌」（Time）網路版於12日的報導提到，「對的時間點」造就萊恩的崛起。

隨著數位廣告的科技進步，廣告商發現網紅對於特定粉絲的吸引力大過名人，開箱影片大受歡迎，成人網紅開箱鞋子和化妝品；兒童網紅開箱玩具。

另外，科技成熟、筆電價錢降低，以及YouTube兒童版應用程式上市，許多父母給小孩看平板當成「娛樂」或偶爾兼「保母」，螢幕上的顏色、聲音和動作，就像掛在嬰兒床的旋轉玩具，具有讓孩童安靜、專心的效果。YouTube前10名的頻道有4個與兒童內容有關。

2017年迪士尼 前主管威廉斯（Chris Williams）觀察到兒童與家庭觀眾聚集到YouTube，根據以往在迪士尼的工作經驗，他知道商標授權的力量，因此成立一家公司專門替YouTube明星做授權交易，對象也包括萊恩。

萊恩的成名史並非一路順遂。他的媽媽曾於2003年因在商店行竊，坐監一個月；萊恩成名之後，這個紀錄變成公開的訊息。

另外，消費者倡議團體Truth in Advertising向聯邦貿易委員會（FTC）申訴，萊恩的影片沒有名列哪些是贊助或業配，他的頻道因此改名，轉型做教育、科學實驗和旅遊等影片，但他的開箱玩具影音依舊最受歡迎。

不過，科羅拉多大學波爾德分校（The University of Colorado Boulder）研究指出，「孩子看愈多開箱影片，就愈會開口要東西，如果父母不買，他們就發脾氣」。

波士頓兒童醫院數位健康研究室主任與小兒醫師李契（Michael Rich）說，對發展中的兒童大腦置入「萊恩有那玩具好開心喔」，結果當然是「我也想要」。

國會在9月30日重推兒童法案（KIDS Act）嚴格檢視社群媒體 ，甚至可能迫使YouTube停止對兒童推薦開箱影片。然而萊恩的兒童網紅現象與他所建立的「萊恩王國」，已經悄悄改變這一代孩童過童年的方式。