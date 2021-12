南達科他老師跪地搶美鈔 被批有辱人格宛如魷魚遊戲

衛報報導,南達科他州 最大城蘇瀑十位老師11日晚間參加一場由當地貸款 機構CU Mortgage Direct舉辦的比賽,要在滑冰場墊子上5分鐘內搶奪總價值5000美元的現金,為購買課堂用品籌集資金。這場比賽被批「有辱人格」,也被批就像熱門影集「魷魚遊戲」場景。

社群網站 流傳的比賽畫面顯示,老師把美鈔塞到套頭羊毛衫和帽子裡,觀眾則歡呼雀躍。

CU Mortgage Direct行銷發言人克努德森告訴當地阿格斯領袖報:「就最近兩、三年教育界發生的事來看,我們認為這種比賽對教師是很好的團體活動。」

美國教師聯盟主席蘭迪.溫加頓推文說:「這感覺上是有辱人格。老師不應該為課堂用品搶著撿鈔票。當然人們或許會覺得很好玩,不過從旁人觀點看這很可怕。」

JUST IN: An arena in South Dakota is holding a “Dash for Cash” where teachers get on their knees and fight for one dollar bills that they can use for classroom supplies while spectators watch and cheer. (h/t @AnnieTodd96) pic.twitter.com/jIht84Ls9W