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WSJ：醫療機構缺人嚴重 紛紛放棄疫苗接種規定

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南達科他老師跪地搶美鈔 被批有辱人格宛如魷魚遊戲

編譯李京倫／報導
南達科他州十位老師，在滑冰場搶奪總價值5000美元的現金。擷自推特影片
南達科他州十位老師，在滑冰場搶奪總價值5000美元的現金。擷自推特影片

衛報報導，南達科他州最大城蘇瀑十位老師11日晚間參加一場由當地貸款機構CU Mortgage Direct舉辦的比賽，要在滑冰場墊子上5分鐘內搶奪總價值5000美元的現金，為購買課堂用品籌集資金。這場比賽被批「有辱人格」，也被批就像熱門影集「魷魚遊戲」場景。

社群網站流傳的比賽畫面顯示，老師把美鈔塞到套頭羊毛衫和帽子裡，觀眾則歡呼雀躍。

CU Mortgage Direct行銷發言人克努德森告訴當地阿格斯領袖報：「就最近兩、三年教育界發生的事來看，我們認為這種比賽對教師是很好的團體活動。」

美國教師聯盟主席蘭迪．溫加頓推文說：「這感覺上是有辱人格。老師不應該為課堂用品搶著撿鈔票。當然人們或許會覺得很好玩，不過從旁人觀點看這很可怕。」

社群網站 貸款 南達科他州

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