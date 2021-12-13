WSJ：醫療機構缺人嚴重 紛紛放棄疫苗接種規定

旅行護士成為炙手可熱的行業。(美聯社)

華爾街日報13日報導，由於人手嚴重不足，某些大型醫療機構在聯邦法院法官暫緩拜登 政府發布的醫護人員強制疫苗 接種強規定後，已經不再要求旗下員工必須施打新冠疫苗，HCA健康照護(HCA Healthcare)、泰尼特醫療(Tenet Healthcare)以及非營利醫療機構AdventHealth、克利里夫蘭診所(Cleveland Clinic)等，都包括在內。

報導指出，過去幾個月來，受到Delta變種病毒肆虐導致染疫住院率大增的影響，醫療機構人事成本大幅提高，全美各地醫院面臨了護士、技術人員，甚至清潔工流動率爆增的窘境；醫院主管、公共衛生主管官員以及護士工會團體均指出，要求醫護人員必須全面接種新冠疫苗的強制規定，是導致醫護人員人力緊縮的因素之一。

早在美國出現新冠疫情 之前，許多醫院就已面臨護士荒的問題。疫情期間，醫護工作者身心俱疲、採短期聘用制的旅行護士(travel nurse，又稱臨時護士)薪資較高等原因，都讓醫護人員短缺的狀況更加惡化。

數以千計的護士寧可跳槽其他行業或丟掉工作，也不願施打新冠疫苗。截至今年9月為止，根據美國疾病管制暨預防中心(CDC)問卷調查，接受訪問的2000多名全美醫護人員當中，約有30%並未施打新冠疫苗。

員工健康管理諮詢機構「美世健康」(Mercer Health)合夥人賽門斯(Wade Symons)指出，醫護圈出現人員出走潮，許多人選擇離開這個行業，另尋發展機會。

賽門斯分析，如果有某些醫療機構並沒有強制規定必須接種新冠疫苗，可能因此吸引許多不想打疫苗的醫護人員前來，這些醫療機構在招聘人手的時候可能較為容易。

今年11月，位於路易西安納州的聯邦法院法官裁定，聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services)無權強制要求醫護人員接種新冠疫苗，擋下了拜登政府所發布、影響全美1000萬醫療院所工作人員的疫苗強制接種規定。

在田納西州、維吉尼亞州經營共計21所醫院的巴拉德醫療中心(Ballad Health)執行長列文(Alan Levine)指出：「我不認為疫苗強制接種規定是有用的，我覺得路易西安納州聯邦法院的判決幫大家解套。」

列文指出，巴拉德醫療中心旗下共計1萬4000名員工當中，約有2000人並未接種疫苗或沒有提出豁免施打的申請。他表示，如果根據疫苗強制接種規定，這些未打疫苗的員工都會遭到解聘，「對於我們的醫療系統將帶來重大衝擊」。