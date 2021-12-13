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中國首例Omicron感染 天津驗出

WSJ：醫療機構缺人嚴重 紛紛放棄疫苗接種規定

記者顏伶如／綜合報導
旅行護士成為炙手可熱的行業。(美聯社)
旅行護士成為炙手可熱的行業。(美聯社)

華爾街日報13日報導，由於人手嚴重不足，某些大型醫療機構在聯邦法院法官暫緩拜登政府發布的醫護人員強制疫苗接種強規定後，已經不再要求旗下員工必須施打新冠疫苗，HCA健康照護(HCA Healthcare)、泰尼特醫療(Tenet Healthcare)以及非營利醫療機構AdventHealth、克利里夫蘭診所(Cleveland Clinic)等，都包括在內。

報導指出，過去幾個月來，受到Delta變種病毒肆虐導致染疫住院率大增的影響，醫療機構人事成本大幅提高，全美各地醫院面臨了護士、技術人員，甚至清潔工流動率爆增的窘境；醫院主管、公共衛生主管官員以及護士工會團體均指出，要求醫護人員必須全面接種新冠疫苗的強制規定，是導致醫護人員人力緊縮的因素之一。

早在美國出現新冠疫情之前，許多醫院就已面臨護士荒的問題。疫情期間，醫護工作者身心俱疲、採短期聘用制的旅行護士(travel nurse，又稱臨時護士)薪資較高等原因，都讓醫護人員短缺的狀況更加惡化。

數以千計的護士寧可跳槽其他行業或丟掉工作，也不願施打新冠疫苗。截至今年9月為止，根據美國疾病管制暨預防中心(CDC)問卷調查，接受訪問的2000多名全美醫護人員當中，約有30%並未施打新冠疫苗。

員工健康管理諮詢機構「美世健康」(Mercer Health)合夥人賽門斯(Wade Symons)指出，醫護圈出現人員出走潮，許多人選擇離開這個行業，另尋發展機會。

賽門斯分析，如果有某些醫療機構並沒有強制規定必須接種新冠疫苗，可能因此吸引許多不想打疫苗的醫護人員前來，這些醫療機構在招聘人手的時候可能較為容易。

今年11月，位於路易西安納州的聯邦法院法官裁定，聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services)無權強制要求醫護人員接種新冠疫苗，擋下了拜登政府所發布、影響全美1000萬醫療院所工作人員的疫苗強制接種規定。

在田納西州、維吉尼亞州經營共計21所醫院的巴拉德醫療中心(Ballad Health)執行長列文(Alan Levine)指出：「我不認為疫苗強制接種規定是有用的，我覺得路易西安納州聯邦法院的判決幫大家解套。」

列文指出，巴拉德醫療中心旗下共計1萬4000名員工當中，約有2000人並未接種疫苗或沒有提出豁免施打的申請。他表示，如果根據疫苗強制接種規定，這些未打疫苗的員工都會遭到解聘，「對於我們的醫療系統將帶來重大衝擊」。

疫苗 拜登 疫情

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