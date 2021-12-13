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德州母為遇害兒辦守夜儀式 遭槍手駕車掃射釀1死13傷

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德州母為遇害兒辦守夜儀式 遭槍手駕車掃射釀1死13傷

新華社／休士頓12日電
德州哈里斯縣（Harris）貝敦（Baytown）12日晚間，一名駕車者向參加守夜儀式的人群開槍，造成1人死亡、13人受傷。（取材自推特）
德州哈里斯縣（Harris）貝敦（Baytown）12日晚間，一名駕車者向參加守夜儀式的人群開槍，造成1人死亡、13人受傷。（取材自推特）

德州哈里斯縣（Harris）貝敦（Baytown）12日晚間，一名駕車者向參加守夜儀式的人群開槍，造成1人死亡、13人受傷。

哈里斯縣警察局長岡薩雷斯（Ed Gonzalez）對媒體說，槍擊案發生在美國中部時間晚間近7時，參加守夜儀式的人們當時正向空中放飛氣球，一名槍手駕車經過人群，並向他們開槍。岡薩雷斯說，14人隨後被送往醫院，其中1人不治身亡，3人生命垂危，另外受傷者中可能包括兒童。

一名目擊者對當地電視臺說，他聽到二、三十聲槍響。

目前槍手仍在逃，且動機不明，警方已展開調查。

據當地媒體報導，12日晚的守夜儀式是由當地一位母親為她數周前遇害的兒子舉行的。

警察 德州 槍擊

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