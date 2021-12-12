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冬季罕見怪獸級龍捲風 氣候暖化的產物

編譯陳韋廷／報導
肆虐美國多州的龍捲風造成嚴重傷亡和財產損失，專家指出，冬季出現如此嚴重龍捲風災害相當罕見，可能是氣候暖化造成。（Getty Images）
肆虐美國多州的龍捲風造成嚴重傷亡和財產損失，專家指出，冬季出現如此嚴重龍捲風災害相當罕見，可能是氣候暖化造成。（Getty Images）

肆虐美國多州的龍捲風造成嚴重傷亡和財產損失，專家指出，冬季出現如此嚴重龍捲風災害相當罕見，可能是氣候暖化造成，但也有專家說，具體原因尚待進一步研究。異常溫暖天氣以及與反聖嬰天氣模式有關的風暴系統東移，為這些「怪獸級」龍捲風和惡劣天氣創造了發展條件。

美聯社報導，12月有龍捲風雖不尋常，但也不是前所未聞。氣象學家說，10日晚間龍捲風的強度與路徑長度恐讓它們獨一無二，且其中一場若獲確認為「單一龍捲風」，將打破近百年紀錄，成為史上路徑最長的龍捲風。

北伊利諾大學氣象學教授甘西尼則以「驚人」與「難以置信」來形容，並驚訝12月中旬竟會出現晚春天氣型態。

密西西比州立大學氣象學家塞西也指出，極地氣流溫度高於12月平均值，導致大氣系統不像是隆冬，因此這次龍捲風可說是氣候暖化的產物。

但其他專家說，這次龍捲風發生的一個關鍵因素是溫暖天氣，但尚不清楚跟氣候變遷是否有關。美國國家劇烈風暴實驗室龍捲風專家布魯克斯說，將10日發生的特定風暴歸咎於氣候變遷是有難度的。

不過，科學家也觀察到，雷暴的基本成因正隨著暖化發生變化。甘西尼指出，極端風暴「變得愈來愈普遍，因為我們在涼爽季節有很多溫暖的氣團，支持這類惡劣天氣發展」。

龍捲風 風暴 暖化

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