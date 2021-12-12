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全美染疫致死數逾80萬 超過北達科他州總人口

全美染疫致死數逾80萬 超過北達科他州總人口

中央社華盛頓12日綜合外電報導
美國因罹患COVID-19致死人數在今天逾80萬。圖為紐約MOMA博物館在檢查疫苗卡。(美聯社)
美國因罹患COVID-19致死人數在今天逾80萬。圖為紐約MOMA博物館在檢查疫苗卡。(美聯社)

據路透統計，美國因罹患COVID-19（2019冠狀病毒疾病）致死人數在今天逾80萬，而時序入冬氣溫驟降民眾減少外出，加上具高度傳染力的變異株Omicron擴散，恐加劇美國疫情

80萬這個數字意味者當前全美染疫致死的人數，已超過北達科他州（North Dakota）的總人口。

即使全面展開人來就打的疫苗接種行動，由於傳染力更強的變異株Delta肆虐，加上民眾拒絕接種抗疫疫苗，美國今年染疫致死的人數比去年還要多。

自今年初以來，美國超過45萬人染疫後不治，從去年3月疫情爆發全球大流行至今，這個數字占全美染疫致死總數的57%。

公衛專家指出，美國今年的染疫死亡病例多數是未接種疫苗的患者，儘管在治療染疫患者方面取得進展，並且像是單株抗體（monoclonal antibody）等新的治療方法應用，死亡人數仍有增無減。

據路透分析，美國染疫致死的人數從60萬增至70萬經過111天，70萬到80萬只經過73天。

而在全球最富裕的七大工業國集團（G7）之中，自今年元月1日至11月30日，美國人均染疫致死數的排名墊底。

美國的染疫致死率比鄰國加拿大高3倍，並且是日本的11倍。

總計美國的染疫致死人數全球最多，其次分別是巴西及印度，美國人口占全球4%，染疫致死人數卻占全球14%，確診總數占全球19%。

美國的單日新增確診約莫12萬例，其中以密西根州的每日新增確診病例最多。根據密州健康與醫院協會（Michigan Health & Hospital Association）指出，入院治療的患者數更創下紀錄，當中3/4未接種疫苗。

疫苗 疫情 北達科他州

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