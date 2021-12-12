風災重創肯塔基州 盤點美國史上最致命龍捲風

肯塔基州經歷龍捲風肆虐後滿目瘡痍。（美聯社）

約30個威力強大的龍捲風 10日至11日侵襲美國6州，東南部肯塔基州災情尤其慘重，逾70人不幸喪命。

以下盤點美國歷史上最致命的龍捲風：

一、1925年3月18日：三州龍捲風（Tri-State Tornado），747死

美國史上最致命的單一龍捲風橫掃密蘇里州、伊利諾州南部和印第安納州西南部，造成695人喪命，並引發更多龍捲風，最後共導致747人死亡。

二、1932年3月21日：深南龍捲風（The Deep South tornado），332死

從德州到南卡羅來納州都有龍捲風肆虐，單是在阿拉巴馬州 就有270人喪生。

三、1840年5月17日：納奇茲龍捲風（The Great Natchez Tornado），317死

美國史上第二大單一龍捲風襲擊密西西比州 小鎮納奇茲（Natchez），造成317人喪生，其中多數都是在河裡的平底船上遇難。

四、2011年4月24日：2011年「超級爆發」（The 2011 Super Outbreak），314死

2011年4月22日至28日之間，約有多達300個龍捲風襲擊美國東南部，造成至少354人死亡。單是在4月27日，就有314人在5個州喪生。阿拉巴馬州約有250人喪生。田納西州、密西西比州、喬治亞州、阿肯色州和維吉尼亞州也受到影響。

五、1974年4月3日：第一次「超級爆發」（The original Super Outbreak），310死

這是2011年前記錄到的最大龍捲風爆發，首次「超級爆發」共奪走310條人命。當時多達148個龍捲風在24小時內席捲美國13州。

六、1896年5月27日：聖路易-東聖路易龍捲風爆發（St. Louis-East St. Louis tornado），305死

長達2週的致命風暴結束後，密蘇里州、伊利諾州和肯塔基州的龍捲風共導致305人身亡。

七、1965年4月11日：棕枝主日爆發（The Palm Sunday outbreak），260死

約50個龍捲風橫掃中西部，在伊利諾伊州、印第安納州和密西根州造成260人死亡、1000多人受傷。

八、1936年4月5日：杜比羅-蓋恩斯維爾龍捲風爆發（Tupelo-Gainesville tornado outbreak），249死

這波龍捲風的罹難者多數集中在密西西比州小鎮杜比羅（Tupelo），有249人喪生，喬治亞州的蓋恩斯維爾（Gainesville）也災情慘重。

九、1920年4月20日：阿拉巴馬州-密西西比州龍捲風爆發（Alabama-Mississippi tornado outbreak），224死

1920年春季出現許多致命龍捲風。這波龍捲風罕見地出現在清晨時分，並在阿拉巴馬州和密西西比州奪走224條人命。

十、1908年4月24日：迪克西龍捲風爆發（Dixie tornado outbreak），220死

從南達科他州到德州的數十個龍捲風導致220人死亡。