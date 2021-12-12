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克宮：俄美雖有歧見 普亭、拜登仍同意再會談

中央社莫斯科12日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭與美國總統拜登同意舉行更多會談，普亭也希望在某個階段與拜登親自見面。(美聯社)
俄羅斯總統普亭與美國總統拜登同意舉行更多會談，普亭也希望在某個階段與拜登親自見面。(美聯社)

克里姆林宮今天表示，俄羅斯總統普亭與美國總統拜登同意舉行更多會談，普亭也希望在某個階段與拜登親自見面。俄國在烏克蘭附近集結兵力，已導致與西方關係趨於緊張。

克宮表示，普亭（Vladimir Putin）與拜登7日進行視訊會議時，雙方都同意舉行更多會談。當天的會議聚焦在東西方關係，這段關係已落入冷戰結束後的最低谷，現在又因俄軍在烏克蘭附近集結而緊繃。

拜登藉那次視訊會議警告普亭，若俄國進犯烏克蘭，西方將實施「強而有力的經濟和其他措施」。普亭則要求獲得保證北大西洋公約組織（NATO）不會進一步向東擴張。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在國營電視台播出的影片中說，在與拜登對談之後，普亭沒有特別理由可以樂觀，因為俄、美對於莫斯科政府不希望西方跨越的「紅線」，仍持續存在非常嚴重的分歧。

除了北約東擴議題，俄國也說，不希望烏克蘭等俄羅斯鄰國部署特定攻擊性武器。

培斯科夫說，普亭7日告訴拜登，俄國軍人都還在俄國領土上，未對任何人構成威脅。

培斯科夫補充：「目前的緊張氣氛等局勢，被創造來進一步妖魔化俄國，把俄國視作潛在侵略者。」然而他說，普亭與拜登已同意進行另一輪會談，或許是兩位總統都喜歡的視訊會議形式。

根據國營俄國電視台「第一頻道」（Rossiya 1）播出的短片，普亭告訴拜登：「（我們）當然將見到彼此，我真心希望那能成真。」

克宮表示，現在談兩位領袖何時能親自會面，時機還太早。

7日的視訊會議安撫了投資人的緊張情緒，並協助俄羅斯盧布（Rouble）收復部分失土。之前市場再度憂心西方可能對莫斯科祭出新制裁，使盧布遭到拋售。

另一方面，在毀滅性龍捲風侵襲美國6個州，導致數十人死亡後，普亭今天向拜登表達「誠摯哀悼」。

根據克宮，普亭在通訊軟體Telegram上告訴拜登：「俄國與因這場災難失去摯愛的人同哀。我們希望受害者能復原、災難遺害能迅速解決。」

普亭 拜登 俄國

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