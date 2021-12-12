洛杉磯「奶茶聯盟」集結台港緬泰成員 籲抵制北京冬奧

洛杉磯地區奶茶聯盟11日集會，海外中國民權團體製作標語，支持美國外交抵制北京冬奧。（中央社）

來自台灣、香港、緬甸、泰國 的海外人權團體今天以「奶茶聯盟」名義集會，慶祝國際人權日，成員發言支持各國抵制北京冬奧 ，呼籲國際持續關注中國侵害人權的行徑。

奶茶聯盟（#MilkTeaAlliance）原為社群平台推特（Twitter）上的串連標籤，源自2020年4月一名泰國偶像劇演員支持者與中國網友之間的網路論戰，後來引伸為東亞地區人民對抗極權政治的象徵符號。

洛杉磯地區的奶茶聯盟今天在巴沙迪納（Pasadena）市政府廣場集會，慶祝國際人權日，台灣人公共事務會（FAPA）、洛杉磯香港論壇、泰國民主協會（ATD）、洛杉磯緬甸行動、西語裔團結聯盟（Spanish United）等社運團體參與。

美國政府7日宣布，以外交手段杯葛明年2月舉行的北京冬季奧林匹克運動會，不派官員出席但允許運動員參賽。對於中國政府違反人權的作為抱持反對立場的奶茶聯盟活動中，受訪者大多支持美國抵制北京冬奧。

洛杉磯香港論壇（HKFLA）成員查爾斯（Charles Lam）向中央社記者表示，外交抵制雖然只是象徵性的一步，「至少他們有所動作」。

查爾斯說：「我希望抵制北京冬奧除了象徵意義，世界各國應該持續關注、譴責中國境內包括香港、新疆、西藏等地侵害人權的行為以及對台灣的霸凌行徑。」

他向冬奧運動員喊話：「儘管參賽與否是個人決定，我們希望參與北京冬奧的運動員知道一件事，只要參賽就代表對北京政府的間接支持。」

泰國民主協會成員瑞本（Jerry Raburn）說：「我支持抵制，這個動作向中國發出訊息，中國實力強大，但我們不希望中國變成獨裁政權，這非常危險，美國與中國在很多議題上都可以合作，但中國必須停止專制作為。」

在泰國、緬甸、香港民主運動中，各地語言發聲的口號和歌曲在這個場合匯聚在一起，來自台灣的吳佳穎上台演講之後，帶領全場用華語喊口號「台灣民主萬歲、台灣獨立萬歲、台灣中國一邊一國」。

台灣人公共事務會（FAPA）洛杉磯分會成員吳佳穎說，台灣歷經二二八事件、白色恐怖，到今日民主成就獲得國際肯定，近日獲邀參與白宮舉行的民主峰會就是最佳例子，希望藉由奶茶聯盟的串連，跟追求民主的力量團結在一起。

奶茶聯盟源自網路，如今實體聚會，可見新一波民主運動中，社群媒體 扮演重要角色。

出生於泰國的瑞本指出，從大約10年前的阿拉伯之春、埃及抗爭運動，就可以看出新科技對於民主運動是一個非常有力的工具，現在同樣發生在亞洲，尤其是年輕世代的參與。

為中南美移民爭取權益的西語裔團結聯盟（Spanish United）發起人桑傑士（Enrique Sanchez）出席支持奶茶聯盟，樂見亞洲國家團結一致，爭取自由、民主與人權。

桑傑士受訪的時候也提到社群媒體在今日社會運動的重要性：「社群媒體有很大的力量，能夠把原本不相識的人們聚在一起，而且我們已經看到，社群媒體有辦法推翻政府，它把人們集結起來，為了自由、民主和人權而奮鬥。」