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前財長：通膨恐長期高於4% Fed須採取行動

編譯林奇賢、黃淑玲／綜合外電
前財長桑默斯警告，通膨年增率可能將牢牢固定在4%或以上。 （歐新社）
前財長桑默斯警告，通膨年增率可能將牢牢固定在4%或以上。 （歐新社）

總統拜登表示，11月通膨上升速度雖創近40年最快，但已觸頂，物價上漲將會比民眾預期更快減緩下來。不過前財長桑默斯警告，決策官員默許經濟過熱的政策，可能已讓通膨年增率牢牢固定在4%或以上，遠高於聯準會（Fed）所設的長期目標。因此他認為Fed明年就算升息兩、三次，依然不夠。

拜登10日在消費者物價數據公布後告訴記者：「這是危機的頂點了，我認為你們會看到，改變比大多數人所想的更快發生。」他把通膨與美國新冠疫情後復甦遭遇的供應鏈困局相連結，指問題真的非常嚴重，造成物價明顯上揚，影響到每個家庭，但他也預期未來幾周在克服供應鏈挑戰方面會更有進展。

同日，桑默斯接受彭博電視採訪時說：「我們已經造成40年來首次因經濟過熱所產生的過度通膨。通膨率必將遠高於（長期通膨目標）的2%，或許落在4%，甚至更高。」

他說11月通膨率年增幅高達6.8%，顯示通膨絕非Fed或拜登政府今年大多數時間所言的「暫時性」現象。

桑默斯表示，「通膨不會自動消失，除非出現其他不利的發展，例如市場崩盤等情況，因此Fed將須採取重大行動來控制通膨」。他也說，Fed明年不能只升息兩、三次。

他還指出，在通膨和職缺數量都攀升的情況下，Fed卻一直維持寬鬆的貨幣政策，導致Fed如今更有必要採取行動。

另外，七大工業國集團（G7）財長據傳將在周一（13日）召開線上會議，討論最近通膨急升的壓力，同時也會旁及公衛與氣候議題。彭博資訊說，此會召開反映美國與其他經濟強國內部對通膨的深度關切，物價急漲已經衍生成棘手的政治問題，麻煩的是G7也還不清楚該怎麼辦。

拜登的支持度已因選民不滿物價飆漲而大跌，他提出的1.75兆美元經濟計畫，在國會也遭遇到更強阻力，被共和黨批評將加劇通膨。

經濟學家警告這波通膨可能持續到2022年，主要是供應鏈瓶頸至今沒看到太多緩解跡象，而企業為搶人力，競相給員工加薪，帶動工資走高。

拜登 供應鏈 G7

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