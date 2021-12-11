評／站隊、戰隊？拜登的戰略困境是美國自找

美國總統拜登9日起一連兩天套過視訊召開民主峰會。路透

美國總統拜登 的運氣似乎真的很背。標榜呼群保義的民主峰會，還沒開始就遭質疑受邀成員民主素質良莠不齊；九日會議開幕當天又碰上自家「後院」的尼加拉瓜宣布與受邀的中華民國斷交，搶走不少風采。

分析指出，尼加拉瓜總統奧蒂嘉受夠了美國一再的制裁，心一橫，才決定和北京建交。這給人似曾相識的感覺：美國聯合歐盟頻頻制裁俄國 對烏克蘭 的文攻武嚇，不也是讓莫斯科與北京越走越近？「聯合次要敵人打擊主要敵人」的戰略，拜登忘了嗎？冷戰時期美國「聯中制俄」，21世紀換成「聯俄制中」，看來轉軌不太順利。

美國在世界各地尋求「抱團」抗中的戰略意圖非常明顯，偏偏又強調「沒有要求盟友選邊站」，根本是「此地無銀三百兩」；有沒有被迫加入「美國戰隊」，當事國點滴在心頭。如果美國沒有給人這種感覺或印象，又何必三不五時就要出面澄清？

美國要求盟友「站隊」，不是「冷戰」就是「冷和」的徵兆。但解鈴還須繫鈴人，陷入今天的困境，美國自身難辭其咎。

以烏克蘭加入北約的問題為例，這是美國前總統布希當政的2008年時所推動的，還加上喬治亞，承諾給予兩國完整的北約會員資格，當時歐盟兩大龍頭德國和法國都反對這種搞法。所謂「呷緊弄破碗」，原先的信誓旦旦退縮成模糊的宣言，講的是未來烏喬兩國可以加入北約。結果是，此舉不僅惹惱俄國，更讓北約原本逐步推動的「東擴」計畫基本上宣告中止。

現在，拜登排除烏克蘭遭俄國入侵時，美國獨自出兵的選項，還試圖拖北約一起下水，只有英國正面回應。拜登提議的多邊高層會談，預計將包括法國、德國、義大利和英國。不打仗，外交途徑怎麼走？不出承諾限制在俄國邊界部署的傳統武器數量，或限縮被視為挑釁的軍事行動頻率，例如在黑海軍演，反正總能找到下台階的辦法。