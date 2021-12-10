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芝9分局局長：華翁遭行刑式槍殺 不排除是因種族仇恨

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
民眾在謝煥新遭槍殺地點獻花致意。(特派員黃惠玲／攝影)
民眾在謝煥新遭槍殺地點獻花致意。(特派員黃惠玲／攝影)

數百位民眾10日晚間聚集在謝煥新遭槍殺地點舉行燭光會，謝煥新的三名子女均出席了活動，除了懷念父親外，也向所有支持者與警察致謝。芝加哥第九警分局局長傑洛米(Don J. Jerome)追思活動後接受本報記者訪問時說，由於槍手並未對受害者行搶，也與幫派無關，因此不排除是因為族裔仇恨而行兇的可能性。

謝煥新遭到23歲槍手喬伊納(Alfonso Joyner)行刑式槍殺，震驚芝加哥市，更讓華埠社區陷入新一波對於治安的憂慮，10日晚間舉行的謝煥新燭光會，除了悼念死者外，9分局局局長與許多警察也全程參與。

燭光會告一段落後，傑洛米接受本報記者訪問，提到兇嫌總共對華翁開了22槍的殘忍手法時說，由於兇嫌不願配合調查，因此仍無法確定其作案動機，但槍手沒有搶劫受害者，該案也與幫派無關，而兇嫌作案時所駕駛車輛也為其名下所有，並非贓車，因此不排除是種族仇恨造成的兇殺案件。

他也呼籲民眾與警察密切合作，一旦有治安事件發生時，儘可能提供所有信息與線索，隨時提高警覺，「我們會盡力確保社區安全」。

謝煥新的兒子謝威廉，還有兩個已出嫁女兒卡莉娜(Carina Set)、林蘇珊(Susan Lam)在燭光會中，回憶父親對他們的照顧，謝威廉說，父親是傳統的華人移民，一心只想讓孩子過得更好，而他退休搬到華埠後，積極參與社區體育活動。謝威廉說，父親的死，母親受到很大打擊，情況欠佳，心中也非常害怕恐懼。

女兒們則提到謝煥新生前對孩子與九個孫子女的疼愛，卡莉娜說，案發當天，父親原本在家中幫她照顧著她的孩子，讓她可以安心上班，沒想到只是出門去買報紙，就天人永隔。

傑洛米說，對於謝煥新的死感到遺憾，但警方所以能夠在案發後一個小時，就將兇嫌逮捕歸案，必須歸功於「芝城華埠治安互助隊」的第一時間告知他涉案車輛牌照與槍手描述，他也希望未來社區繼續與警方密切合作，共同維護社區安全。

芝加哥九分局局長傑洛米。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥九分局局長傑洛米。(特派員黃惠玲／攝影)
謝煥新三名子女(前右二、三、四)。(特派員黃惠玲／攝影)
謝煥新三名子女(前右二、三、四)。(特派員黃惠玲／攝影)
謝煥新小女兒林蘇珊(前右二)憶父幾度落淚。(特派員黃惠玲／攝影)
謝煥新小女兒林蘇珊(前右二)憶父幾度落淚。(特派員黃惠玲／攝影)
謝煥新女兒(前排右二、右三)懷念父親。(特派員黃惠玲／攝影)
謝煥新女兒(前排右二、右三)懷念父親。(特派員黃惠玲／攝影)

警察 華埠 威廉

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