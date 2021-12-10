重演去年冬季模式？聖誕過後 美疫情恐惡化

美國新冠肺炎疫情惡化，許多人不顧公衛專家接種疫苗的呼籲，在耶誕假期過後，確診數可能飆升。路透

在冬季來臨之際，美國新冠肺炎疫情 持續惡化，許多人仍不顧公衛專家接種疫苗 的呼籲，引發各界憂心，在許多人團聚的聖誕假期過後，確診病例可能飆升。

德州 阿馬里洛（Amarillo）的西北德州醫療系統醫療長魏斯說：「我們正處於絕望狀況。」阿馬里洛是德州新冠疫情最嚴重的地區。

美國僅約60%人口已完整接種疫苗，為已開發國家的最低，多數是施打兩劑式的輝瑞或者莫德納疫苗，但仍有大量民眾一針未打，成為疫情傳染的溫床。疾病防治中心（CDC）的統計數據顯示，9月來，未打疫苗的人染疫死亡機率，剔除其他變數後是打疫苗者的14倍。

疫情目前集中在寒冷的中西部與東北各州，根據衛生暨公共服務部的數據，在12個州與華盛頓特區，確診重症入院人數已比兩周前激增至少50%，升幅最大的地區包括康乃狄克州、紐澤西州、華府、佛蒙特州與羅德島州。

美國人原本期待今年聖誕佳節與冬日能回歸正常生活，但目前的狀況更像是回歸去年冬季的感染潮。明尼蘇達大學負責疫情追蹤的專家卡拉洽曼迪克說：「凜冬已至，所有人都想待在室內，而所有人都沒有打疫苗。」

她表示，中西部與東北一些地區的染疫激增程度已經在重複去年冬季的模式，而且在一些人已打疫苗的狀況下，美國人今冬也更不願意維持社交距離，取消聚會。

今冬的疫情更在Omicron變種病毒的威脅下變得更為複雜，而目前盛行的Delta變種病毒也比去年冬季的病毒株更容易造成「突破感染」，迫使當局呼籲民眾儘快施打疫苗補強針。但相對於原本一針都不打的民眾，接種者與拒絕疫苗者的鴻溝正在擴大。