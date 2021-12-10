我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

宏都拉斯新政府：維持與台灣關係 未來仍可能承認中國

涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪

尼加拉瓜斷交 白宮籲民主國家擴大與台灣往來

中央社 華盛頓10日專電
尼加拉瓜宣布與台灣斷交，轉而承認中國。白宮發言人莎奇10日表示，鼓勵所有重視民主法治的國家，擴大與台灣的往來。中央社檔案照片
尼加拉瓜宣布與台灣斷交，轉而承認中國。白宮發言人莎奇10日表示，鼓勵所有重視民主法治的國家，擴大與台灣的往來。中央社檔案照片

尼加拉瓜宣布與台灣斷交，轉而承認中國。白宮發言人莎奇今天批評尼加拉瓜當權者，讓人民損失可靠的民主夥伴，她鼓勵所有重視民主法治的國家，擴大與台灣的往來。

尼加拉瓜政府9日宣布與中華民國斷絕外交關係，轉而承認中華人民共和國。這是中美洲國家尼加拉瓜史上第二次與中華民國斷交，兩次相隔36年，而且決定都是在奧蒂嘉（José Daniel Ortega Saavedra）主政期間做成。

莎奇（Jen Psaki）今天在白宮簡報會上被問及此事，她批評尼加拉瓜讓人民損失台灣這個可靠的民主夥伴。她說，台灣是整個區域國家理念相近的民主夥伴、堅實夥伴，也是大家的友人。

莎奇表示，美國鼓勵所有重視民主體制、資訊透明、法治、為人民促進經濟繁榮的國家，擴大與台灣的往來。

莎奇今天的回應與國務院發言人普萊斯（Ned Price）昨晚聲明論調相仿。普萊斯昨天抨擊奧蒂嘉在11月7日總統大選造假，因此行動無法反映尼加拉瓜人民意志，而與台灣斷交的決定剝奪尼國人民在民主與經濟成長上的堅實夥伴。

國務院西半球事務助卿尼可拉斯（Brian Nichols）昨晚也推文譴責奧蒂嘉，不顧尼加拉瓜人民權益，持續做出自私自利的決定，讓他們損失一個可靠的民主夥伴。尼可拉斯向外界喊話：「美國鼓勵國際社會，持續強化與台灣的關係。」

尼加拉瓜 中華民國 國務院

上一則

18歲苗族少女李蘇妮 獲選體育畫報年度女運動員

延伸閱讀

把台灣當備胎 兩度斷交都是奧蒂嘉

把台灣當備胎 兩度斷交都是奧蒂嘉
尼加拉瓜與台斷交 無預警倒向中國…台友邦剩14個

尼加拉瓜與台斷交 無預警倒向中國…台友邦剩14個
民主峰會期間尼國與台斷交 涉外人士：時機刻意

民主峰會期間尼國與台斷交 涉外人士：時機刻意
台尼斷交／美國制裁 加速尼加拉瓜倒向中國

台尼斷交／美國制裁 加速尼加拉瓜倒向中國

熱門新聞

美國消費者物價指數仍持續上漲。圖為紐約市民眾在街頭水果攤選購水果。（Getty Images）

美國萬物齊漲 揭開商家變相漲價5大策略

2021-12-05 11:15
加州開始放發新一輪紓困金。圖為州長紐森今年5月宣布加州經濟復甦計畫記者會，內容包括發放紓困金。(Getty Images)

加州發新一輪紓困金 單筆600-1100元

2021-12-04 19:06
遭控四項過失殺人罪的詹姆斯(左)、珍妮佛(右)夫婦，目前下落不明。(WDIV視頻截圖)

密州校園濫殺 兇嫌父母被控罪 雙雙逃逸 警緝捕

2021-12-03 15:59
35--新冠病例研究顯示，Omicron與HIV之間可能有關聯。專家指出，應對措施應是增加整體疫苗接種、以減緩新冠病毒傳播，同時治療愛滋病毒以防止新變種病毒發展。(美聯社)

史丹福報告：Omicron恐與愛滋病毒有關

2021-12-08 23:39
挪威郵輪公司旗下的「挪威逍遙號」。(美聯社資料照)

挪威逍遙號郵輪爆10人染疫 今載3千多人回美

2021-12-05 11:28
喬治亞州特魯普郡警方接到線報，從溪水中撈出一輛車，發現1974年22歲失蹤大學生當時駕駛的車輛及車內人骨， 使45年多前的失蹤懸案告破。（特魯普郡警長辦公室提供）

阿州45年懸案突破 警發現失蹤大學生車輛 車上有人骨

2021-12-08 21:17

超人氣

更多 >
尼加拉瓜加速倒向中國與台斷交 美國「推了一把」？

尼加拉瓜加速倒向中國與台斷交 美國「推了一把」？
蝦頭變黑代表不新鮮不能吃？ 內行人解釋：反而更好

蝦頭變黑代表不新鮮不能吃？ 內行人解釋：反而更好
英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜

英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜
遭竊商品被匿名店家上網販賣 20家零售業籲國會介入

遭竊商品被匿名店家上網販賣 20家零售業籲國會介入
iPhone 4用11年直升iPhone 13 開啟軟體30秒變1秒

iPhone 4用11年直升iPhone 13 開啟軟體30秒變1秒