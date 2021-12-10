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前新州州長克利斯蒂：去年就是被川普傳染新冠病毒

記者顏伶如／綜合報導
共和黨籍前任新澤西州州長克利斯蒂(Chris Christie)。(美聯社)
共和黨籍前任新澤西州州長克利斯蒂(Chris Christie)。(美聯社)

共和黨籍前任新澤西州州長克利斯蒂(Chris Christie)接受預訂10日播出的美國公共電視網(PBS)「火線話題」(Firing Line)節目專訪時說，去年是被前總統川普傳染新冠病毒的，「這點不容否認」。

59歲的克利斯蒂去年確診染疫之後病情嚴重，在加護病房住院一周。克利斯蒂是在2020年10月3日接受病毒檢測結果呈現陽性。

川普任內的白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)在新出版的回憶錄「統帥的幕僚長」(The Chief's Chief)中寫道，川普2020年9月26日接到病毒檢測陽性的結果但未公布，9月27日前往維吉尼亞州打高爾夫球，還與陣亡美軍官兵家屬見面，9月28日與企業家座談，9月29日與民主黨總統候選人拜登一起參加於克里夫蘭舉行的總統大選首場電視辯論。

川普是在2020年10月2日宣布確診。當時白宮對媒體表示，川普確診陽性結果出爐的幾小時內便發布消息。

克利斯蒂證實感染新冠病毒之前，曾經花了好幾天時間協助川普為電視辯論準備。Axios新聞網站報導，克利斯蒂參加過在白宮室內環境舉行的一場簡報會，白宮在玫瑰花園(Rose Garden)為大法官提名人巴瑞特(Amy Coney Barrett)舉辦大型派對，克利斯蒂也是出席賓客之一。

克利斯蒂接受「火線話題」節目訪問時說，梅杜斯沒有對與會人士告知川普其實已經確診，如此隱匿事實的作為「不可原諒」(inexcusable)，反而把消息留到出書時才爆料。

克利斯蒂說，如果知道川普已經確診，「我就會戴口罩」。

他表示，知道簡報會當天的所有參加者，每天都固定接受新冠病毒檢測，「除了總統之外」，「我們根本不知道總統接受病毒檢測的模式為何」。

他說：「如果梅杜斯知道我同處一室，面對面坐著交談的對象已經確診，應該把消息告訴我們才對，可是他卻沒說。我入院之後住進加護病房，他也沒打電話來。我覺得這真的不能原諒。」

專訪中，克利斯蒂被問到是否覺得是被川普傳染新冠病毒時答道：「這點不容否認(undeniable)。」

川普 檢測 白宮

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