供應鏈之亂 假期期間啤酒、汽水恐缺貨

供應鏈紊亂影響嚴重，未來幾個月缺貨恐更嚴重。圖為FedEx工人送貨。（Getty Images）

美國民眾在假期往往會大採購飲品，但今年恐成問題；「華盛頓郵報」報導，供應鏈紊亂重擊飲料業，蘇打水、能量飲料和酒精飲料影響尤其嚴重，而且未來幾個月缺貨恐更嚴重。

現在常見的雜貨種類中，約有5%至10%的商品面臨缺貨，但飲品類缺貨率則高達13%，短缺商品涵蓋飲用水、冰茶、軟性飲料，還有啤酒、蘇打水和罐裝雞尾酒。

全國消費者商會「消費者品牌協會」(Consumer Brands Association)執行長弗里曼(Geoff Freeman)表示：「大家的假期話題都是聖誕樹下的禮物，卻不夠關注消費者現已面臨的情況。」

華郵 指出，瓶罐短缺是供應不足的一大主因，但卡車和船運堵塞、原物料短缺、勞力不足，甚至是惡劣氣候都是影響原因。

全球最大飲料公司可口可樂 (Coca-Cola)感受尤深，其執行長昆西(James Quincey)表示，消費者到2022年前會經常看到架上商品缺貨，因為目前面臨船運、貨運和勞工問題以及原物料短缺。市場研究機構歐睿國際(Euromonitor International)軟性飲料研究主管特爾福德(Howard Telford)表示，許多大型飲料品牌也反映類似問題；例如能量飲料「怪物飲料」(Monster Beverage)反映鋁罐短缺，百事公司(PepsiCo)則說包裝原料不足。

飲料業公司面臨的難題有別於其他食品業者，新冠疫情 改變民眾購買和飲用方式，連帶影響飲品包裝方式。餐廳和酒吧去年關門之際，瓶裝商改提供多件裝和大公升數的瓶裝飲品，方便民眾在雜貨店裝載和在家飲用。

特爾福德指出，隨著美國人開始走出家門，在夏季重新與大眾接觸，「立即消費」的需求驟升，噴泉式飲料機和單瓶裝飲料再度受到歡迎。

飲品配送也是一大問題，碳酸蘇打水生產商Spindrift創辦人克里爾曼(Bill Creelman)坦言，許多店家近月架上飲品短缺；他說，冷藏配送車意外加重供不應求的問題，新冠疫苗需由冷藏車配送，讓他們一夕之間叫不到車，或車費暴漲兩倍。

瑞士信貸銀行(Credit Suisse)分析師(Curt Woodworth)指出，今年近75%新推出飲品採鋁罐包裝，過去五年則僅有30%至40%，因此有更多公司爭搶有限原料供應；他預估，北美瓶罐將在未來24至36個月售罄，得到2025年或2026年才能跟上需求。