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美國勞動市場吃緊 初申失業給付創52年來新低

中央社／紐約9日專電
美國勞工部9日公布，上周18.4萬人初次申請失業給付，創52年來新低，反映就業市場吃緊現況。圖為賓州波科諾山一家度假村販賣部徵才訊息。（中央社）
美國勞工部9日公布，上周18.4萬人初次申請失業給付，創52年來新低，反映就業市場吃緊現況。圖為賓州波科諾山一家度假村販賣部徵才訊息。（中央社）

美國勞動市場走出新冠疫情陰影，最新數據顯示，上周18.4萬人初次申請失業給付，超越兩周前數值，再創52年來新低，充分反映就業市場吃緊現況。

美國勞工部今天公布，截至4日當周，全美18.4萬人初次申請失業給付，較前一周上修後數值少4.3萬人，創1969年9月以來新低，且低於市場預期。較平緩的4周移動平均值降至21.8萬人，創2020年3月以來新低。

不過，市場焦點轉向明天公布的通貨膨脹數據與聯邦準備理事會（Fed）決策動向，美股三大指數收黑，新冠疫情新變異病毒株Omicron憂慮緩和後的連三紅漲勢止步。

道瓊工業指數午盤略有起色，終場小跌0.06點，跌幅不到0.01%，收在35754.69點。標準普爾500指數下挫33.76點，跌幅0.72%，收在4667.45點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌269.62點，跌幅1.71%，收在15517.37點。

初申失業給付數據可反映裁員情況，隨著美國經濟復甦，這項每周公布的數據今年穩定下滑，當前數值遠低於2020年3月新冠疫情爆發初期單周數百萬人的水準，均值與2019年相去不遠。

這項數據是美國勞動市場吃緊另一佐證。在消費需求旺盛、就業機會充裕、員工積極跳槽的情況下，缺乏人手的業者不僅不願解雇員工，還以更優渥的薪資與福利招兵買馬。

根據勞工部數據，美國11月民間平均時薪年增4.8%，高於新冠疫情大流行前年增約3%的水準。美國10月職缺數量達1100萬個，未受雇勞工則有740萬人，勞動市場供需日漸失衡。

不過，美國11月非農業就業人口僅增加21萬人，遠低於市場預期，且未顯現Omicron變異株可能對就業市場造成的衝擊。好消息是新冠疫情大流行後長期萎縮的勞動力顯著成長，失業率從10月的4.6%降至4.2%，愈來愈接近2020年2月的半世紀低點3.5%。

就業市場復甦讓聯準會有餘裕調整新冠疫情爆發後的超寬鬆貨幣政策，對抗居高不下的通貨膨脹。

市場預期，美國勞工部明天公布的11月消費者物價指數（CPI）年增6.7%，創1982年以來最大漲幅。下周集會的聯準會官員可能決定每月縮減購債規模倍增至300億美元，讓原訂明年6月結束的購債計畫提早退場，並開始討論何時調升逼近零的基準利率。

勞工部 疫情 就業

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