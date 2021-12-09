我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FDA批准16、17歲民眾 可施打輝瑞疫苗追加劑

詹樂霞退選紐約州長 將競選連任州檢察長

白宮亞太裔事務辦公室啟動 戴琪任共同主席

記者羅曉媛／華盛頓報導
美國貿易代表戴琪。（路透）
美國貿易代表戴琪。（路透）

依照拜登總統早前發布的「提升亞太裔公平、公正與機會」的行政命令，聯邦衛生部(HHS)部長貝西拉(Xavier Becerra)9日啟動拜登-賀錦麗政府的白宮亞太裔事務辦公室(WHIAANHPI) ，將由美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)擔任共同主席，該部門負責推動面向各級政府部門的議程，以提升亞太裔社區的公平、公正與機會。

白宮亞太裔事務辦公室最早由前總統柯林頓在1999年設立，旨在透過增加聯邦政府項目的參與度來改善亞太裔在美的生活質量，之後每屆政府都會透過行政令設立該辦公室，並安排在不同聯邦機構轄下，拜登政府的亞太裔事務辦公室位於聯邦衛生部。

柯林頓政府首次成立亞太裔事務辦公室時，就是安排在聯邦衛生部轄下，衛生部長貝西拉說，白宮亞太裔事務辦公室以最初的起點回歸，對於復興這項重要歷史倡議很重要，拜登-賀錦麗政府致力於處理由來已久，且長期被忽視但影響亞太裔社區的各方面挑戰，「我期待與戴琪一起領導這項聯邦層級的努力，以提升全美亞太裔社區的公平公正與機會。」

戴琪也對擔任共同主席表示深感榮幸，她說，總統拜登、副總統賀錦麗乃至整個政府團隊，都致力於創造更平等、公正和包容的美國，與衛生部長貝西拉共同領導這項倡議，將是推動各層級城府拓展機會、直面系統性障礙、解決反亞太裔暴力問題的重要一部分。

本屆政府的白宮亞太裔事務辦公室將聚焦協調聯邦政府對反亞裔偏見與暴行的綜合響應，解決亞太裔社區細分數據(disaggregated data)缺乏的系統問題，並在為亞太裔社區提供更多語言服務，處理亞太裔社區在教育、衛生、經濟及住房等問題面臨的不公待遇，詳情可見：www.hhs.gov/whiaanhpi。

拜登 白宮 戴琪

上一則

因應民主峰會 中國官媒連2日播專題片批「美式民主」

下一則

俄烏戰雲密布 美：動武改變兩岸現狀為嚴重錯誤

延伸閱讀

民主峰會開幕拜登演說 強調民主面臨挑戰需要復興

民主峰會開幕拜登演說 強調民主面臨挑戰需要復興
輸美太陽能板關稅即將到期 美ITC建議拜登再延四年

輸美太陽能板關稅即將到期 美ITC建議拜登再延四年
烏克蘭邊境局勢緊張 拜登：不考慮派兵保衛

烏克蘭邊境局勢緊張 拜登：不考慮派兵保衛
拜登簽行政令 要聯邦政府2050年前達碳中和

拜登簽行政令 要聯邦政府2050年前達碳中和

熱門新聞

美國消費者物價指數仍持續上漲。圖為紐約市民眾在街頭水果攤選購水果。（Getty Images）

美國萬物齊漲 揭開商家變相漲價5大策略

2021-12-05 11:15
遭控四項過失殺人罪的詹姆斯(左)、珍妮佛(右)夫婦，目前下落不明。(WDIV視頻截圖)

密州校園濫殺 兇嫌父母被控罪 雙雙逃逸 警緝捕

2021-12-03 15:59
加州開始放發新一輪紓困金。圖為州長紐森今年5月宣布加州經濟復甦計畫記者會，內容包括發放紓困金。(Getty Images)

加州發新一輪紓困金 單筆600-1100元

2021-12-04 19:06
挪威郵輪公司旗下的「挪威逍遙號」。(美聯社資料照)

挪威逍遙號郵輪爆10人染疫 今載3千多人回美

2021-12-05 11:28
35--新冠病例研究顯示，Omicron與HIV之間可能有關聯。專家指出，應對措施應是增加整體疫苗接種、以減緩新冠病毒傳播，同時治療愛滋病毒以防止新變種病毒發展。(美聯社)

史丹福報告：Omicron恐與愛滋病毒有關

2021-12-08 23:39
新冠Omicron變種毒株威脅加劇，明尼蘇達州2日出現全美第二例確診，拜登總統同日宣布新的檢測規定。圖為丹佛機場23日大批旅客等著安檢。(美聯社)

美宣布檢測新規 所有來美旅客須提供登機前一天內陰性證明

2021-12-02 16:15

超人氣

更多 >
71歲華裔翁街上走 遭非裔兇嫌悍開18槍畢命

71歲華裔翁街上走 遭非裔兇嫌悍開18槍畢命
撿便宜 Zillow德州達福區房屋脫售 逾七成賠錢賣

撿便宜 Zillow德州達福區房屋脫售 逾七成賠錢賣

史丹福報告：Omicron恐與愛滋病毒有關

史丹福報告：Omicron恐與愛滋病毒有關
阿州45年懸案突破 警發現失蹤大學生車輛 車上有人骨

阿州45年懸案突破 警發現失蹤大學生車輛 車上有人骨
偷開抖音？影片被中國網友罵到刪除…大S本人發聲了

偷開抖音？影片被中國網友罵到刪除…大S本人發聲了