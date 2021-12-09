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眾院壓倒性通過法案 禁新疆強迫勞動產品

國際組／綜合報導
圖為新疆烏魯木齊一處「再教育營」。(美聯社)
圖為新疆烏魯木齊一處「再教育營」。(美聯社)

聯邦眾議院9日以壓倒性票數通過法案，禁止進口中國新疆強迫勞動製造的產品，持續以經濟、外交等手段反制北京當局打壓維吾爾族穆斯林等少數族群。

路透報導，眾院以428票贊成，1票反對，通過「防止維吾爾人強迫勞動法案」。法案將送交參議院表決，若通過後再由美國總統拜登簽署生效。未來企業必須提供證據，證明自新疆進口的商品並非出自強迫勞動之手。

此法案在參院可能會面臨阻礙，已有許多知名企業表態反對，遊說團體宣稱法案的要求過於繁瑣，而且將打亂全球供應鏈。

眾院議長波洛西在表決前指出：「此時此刻，北京當局正在對維吾爾族和其他穆斯林少數民族發動殘暴且加速的鎮壓行動。」

她說：「我們不會忘記自身的責任，必須針對中國政府從事的各項行動採取行動。」她還說，這項法案，可以利用美國強大的經濟實力打擊暴行，追究作惡者的責任。

唯一投下反對票的是共和黨籍眾議員馬西，理由則是美國不應該干涉其他國家內政。

民主黨掌控的眾議院9日也壓倒性通過其他兩項與中國人權有關的措施。眾院以428票贊成、零票反對的結果通過決議，指稱國際奧委會與中國當局合作，違反人權承諾。中國網球選手彭帥上月指控遭中國國務院前副總理張高麗性侵，之後一度銷聲匿跡10多天。

眾院以427票贊成、1票反對的結果通過了另一項決議，譴責中國持續對維吾爾人和其他宗教及少數群體犯下種族滅絕和違反人道罪，並要求在聯合國採取行動。

眾院 維吾爾 北京

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