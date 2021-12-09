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FBI推新片「北京製造」 揭發中國對美商業間諜手法

記者林宸誼／綜合報導
FBI推新片「北京製造」 揭發中國對美商業間諜手法。（影片截圖）
FBI推新片「北京製造」 揭發中國對美商業間諜手法。（影片截圖）

繼去年10月發布影片，揭露中國如何誘導美國國安官員成為間諜後，美國聯邦調查局（FBI）今年再推出一支紀錄片，揭發中國政府如何透過各種手段，對美國商業實體進行間諜活動以獲取商業祕密，並給美國企業和國家安全構成嚴重威脅。

美國之音報導，FBI日前發布一部題為「北京製造：統治全球市場的計畫」（Made in Beijing: The Plan for Global Market Domination）的紀錄片，展示美國企業正面臨來自中國政府及資助實體的商業間諜威脅。

一名受訪專家在影片中說，「這世上只有兩類美國公司，一是被中國駭客入侵與攻擊的，剩下的是不知道自己被中國駭客入侵與攻擊的」。

紀錄片列舉四大代表性的中國竊取美國企業商業秘密的案件，分別是2011年中國最大的風力發電機華銳風電（Sinovel）竊取美國超導公司（AMSC）商業秘密案；2015年美籍華人化工專家黃錫文竊取商業秘密案。

以及具有美國永久居民身分的中國公民莫海龍，竊取美國優質玉米良種；2019年美籍華人石山（音譯）等6人合謀盜竊位於在休斯頓的瑞典特瑞堡集團美國子公司（Trelleborg Offshore）的複合薄膜塑膠（syntactic form）技術。

報導指出，本支影片推出之際，正值美國司法部的「中國行動計劃」（China Initiative）在美國本土面臨更多批評與審視的時刻，對該計畫及相關輿論後續的影響仍待觀察。

間諜 華人 駭客

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