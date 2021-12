FBI推新片「北京製造」 揭發中國對美商業間諜手法。(影片截圖)

繼去年10月發布影片,揭露中國如何誘導美國國安官員成為間諜 後,美國聯邦調查局(FBI)今年再推出一支紀錄片,揭發中國政府如何透過各種手段,對美國商業實體進行間諜活動以獲取商業祕密,並給美國企業和國家安全構成嚴重威脅。

美國之音報導,FBI日前發布一部題為「北京製造:統治全球市場的計畫」(Made in Beijing: The Plan for Global Market Domination)的紀錄片,展示美國企業正面臨來自中國政府及資助實體的商業間諜威脅。

一名受訪專家在影片中說,「這世上只有兩類美國公司,一是被中國駭客 入侵與攻擊的,剩下的是不知道自己被中國駭客入侵與攻擊的」。

紀錄片列舉四大代表性的中國竊取美國企業商業秘密的案件,分別是2011年中國最大的風力發電機華銳風電(Sinovel)竊取美國超導公司(AMSC)商業秘密案;2015年美籍華人 化工專家黃錫文竊取商業秘密案。

以及具有美國永久居民身分的中國公民莫海龍,竊取美國優質玉米良種;2019年美籍華人石山(音譯)等6人合謀盜竊位於在休斯頓的瑞典特瑞堡集團美國子公司(Trelleborg Offshore)的複合薄膜塑膠(syntactic form)技術。

報導指出,本支影片推出之際,正值美國司法部的「中國行動計劃」(China Initiative)在美國本土面臨更多批評與審視的時刻,對該計畫及相關輿論後續的影響仍待觀察。