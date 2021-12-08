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史丹福報告：Omicron恐與愛滋病毒有關

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史丹福報告：Omicron恐與愛滋病毒有關

編譯組／灣區8日電
35--新冠病例研究顯示，Omicron與HIV之間可能有關聯。專家指出，應對措施應是增加整體疫苗接種、以減緩新冠病毒傳播，同時治療愛滋病毒以防止新變種病毒發展。(美聯社)
35--新冠病例研究顯示，Omicron與HIV之間可能有關聯。專家指出，應對措施應是增加整體疫苗接種、以減緩新冠病毒傳播，同時治療愛滋病毒以防止新變種病毒發展。(美聯社)

Omicron變種病毒突然出現，而形成大流行，可能是因為免疫受損者(未治癒的HIV感染者)感染了新冠病毒，從而引起病毒突變所引發的。史丹福大學醫院今年初治療一名診斷患有HIV與新冠病毒的患者，並僅在15天內看到新冠病毒突變的驚人發展。史大報告強調，需改善全球新冠疫苗接種，並同時加強HIV(愛滋病毒)治療，以防止新冠病毒進一步變異而延長疫情。

史大患者是一名61歲東灣婦女，在家接受24小時護理。她感染了HIV，但未接受治療，於2020年12月中旬出現輕微新冠症狀。新冠症狀出現幾天後，檢測結果呈陽性，但也未住院。今年1月，她到史丹福治療嚴重褥瘡，當時所有患者都須接受標準新冠篩檢，她的檢測結果呈陽性，但已是發生症狀後30天，幾周前便沒有了不適感。但史大測試比大部分診所進行的常規測試更敏感，發現了她鼻內不僅有新冠病毒，而且仍在積極複製。

病患感染HIV且未獲得治療，因此免疫系統不佳。醫生在她住院一周後，就開始對她進行抗病毒治療。一個月後，病患免疫系統恢復，血液中HIV含量幾乎檢測不到。同時，在開始HIV治療後不到兩周，檢測顯示她的新冠病毒不再活躍複製，六周後，她的新冠檢測完全呈陰性。

史大透過使用抗逆轉錄病毒藥物(antiretroviral drugs)治療患者，使得HIV與新冠病毒感染都獲得控制、免疫系統恢復，快速抵禦新冠病毒。史大臨床病毒學實驗室對患者病毒進行測序，發現病毒在兩周內至少產生了五種新突變，其中一種與其他變體的免疫抵抗有關，且與Omicron中發現的突變非常相似。

傳染病專家指出，這位患者在感染新冠期間在家中與醫院接受治療，因此未構成將變種病毒傳染給他人的太大風險。但其他免疫系統受損的人，則可能攜帶新冠病毒數周或數月，病毒變異風險更嚴重，並會將變種病毒傳染給他人。Omicron可能就是一例。

史大團隊的病例研究報告，已在10月美國疾病控制防治中心期刊「新興傳染疾病」(Emerging Infectious Diseases)正式發表。

舊金山加大感染疾病專家李維(Dr. Jay Levy)表示，若Omicron確實來自感染愛滋病毒族群，就無法讓人對愛滋與新冠兩種流行病視而不見，這是個警鐘。

世界其他地區，例如Omicron最初出現的南非，HIV檢測與治療機會並不普遍。專家表示，這是一個公共衛生困境，未經檢查的HIV與新冠病毒融合傳播，在全球形成新的問題，主要的擔憂是，突變的新冠病毒變種更具傳染性、更易於逃過免疫系統，或比早期毒株引起更嚴重的疾病。

霍夫曼表示，應對措施應是增加整體疫苗接種、以減緩新冠病毒傳播，同時治療愛滋病毒以防止新變種病毒發展。Omicron可能是現今在全球應對新冠及HIV的最有力證明。

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