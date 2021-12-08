戴琪談婦女賦權：曾有醫師夢 卻遭小男生嘲笑

美國貿易代表戴琪。（路透）

美國貿易代表戴琪 今天出席民主峰會 會談時透露，小時候曾有過醫師夢，卻被小男生笑說女生不能當醫生。她表示，婦女與女孩賦權是當務之急，也有助於實現全球繁榮與安全。

戴琪（Katherine Tai）今天出席民主峰會（Summit for Democracy）相關會談，探討婦女賦權的必要性。

戴琪的母親任職於美國國立衛生研究院（National Institute of Health），父親曾擔任過華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed）研究員。美國國立衛生研究院為機構僱員子女安排學前教育計畫。

她回憶一回在玩耍時，她披上實驗室白袍並大聲宣布，「今天我要成為一位醫生」。但一位小男生卻笑她說，「妳不能當醫生，只有男生才能當醫生」。

戴琪說，多年來她一直備受這個小男生的話所困擾，這番話意味的是許多女孩仍持續面對的挑戰。因為她們被告知可以從事和不可以從事的職業，她們被告知不能競選公職，即使男性立法者制定的法律會影響她們的健康與未來。她們在還很年幼時被如此告知，將從根本上改變她們的職業道路並強化過時的刻板印象。

戴琪指出，婦女與女孩賦權不僅是道義上的當務之急，也有助於實現更廣大的全球繁榮與安全。她並透露，美國貿易代表署（USTR）正在制定政策，為包括女性掌管的企業與新興女性企業家在內的所有社群 ，帶來包容性經濟成長與繁榮。