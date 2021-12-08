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台駐美處更名案進度？亞太助卿：評估中

記者張文馨／華盛頓報導
國務院東亞暨太平洋事務助理國務卿康達。（路透）
國務院東亞暨太平洋事務助理國務卿康達。（路透）

美國國務院東亞暨太平洋事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）8日在聯邦參議院外交委員會作證表示，據他了解，台灣已提出更改駐美處名稱的要求，美方持續評估；不過康達並未進一步談論最新進展與考量。

康達是在應會議主席梅南德茲（Bob Menendez）詢問時，做出以上答覆。

梅南德茲詢問，台灣是否正式對美國提出要求，將駐美處由現行「駐美國台北經濟文化代表處」（TECRO），更名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office），美方態度又是如何。

康達說，「就我理解，我們持續在評估這項要求。」梅南德茲再次確認，台灣是否正式提出要求時，康達並未否認，並稱還可以再確認這項細節。

康達承諾，將在會後向國會報告有關更名案的更多細節。

此外，有關台灣國旗和軍服等主權象徵不得出現在聯邦機構的限制，康達表示，排除台灣主權象徵是美國40年來的長期政策，且國務院內部不公開的美台交往準則，正是依據「非官方但重要」的美台關係，制定並鼓勵政府官員與台灣方面往來。

國務院 國務卿 參議院

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