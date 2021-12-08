聯邦貿易委員會接獲投訴 亞馬遜搜尋充斥廣告

聯邦貿易委員會接獲最新投訴指出，亞馬遜網站上的商品搜尋結果，充斥著以非法手段刻意誤導消費者的廣告。圖為亞馬遜在紐約史泰登島的分發中心。(美聯社)

華盛頓郵報 報導，根據聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)8日接獲最新投訴指出，亞馬遜 網站(Amazon)上的商品搜尋結果，充斥著以非法手段刻意誤導消費者的廣告。

勞工 權益組織聯盟「策略組織中心」(Strategic Organizing Center)向聯邦貿易委員會投訴指出，根據13萬項從電池到珠寶都包括在內的熱門商品搜尋分析統計，亞馬遜網站搜尋結果約有四分之一為付費廣告，由於亞馬遜缺乏標示機制，許多消費者因此遭到誤導，亞馬遜搜尋系統的公正性與品質，引發質疑。

「策略組織中心」指出，廣告收入是亞馬遜業績當中成長最快的項目之一，但亞馬遜對於付費廣告缺乏透明，明顯違反消費者保護法規；消費者在亞馬遜網站搜尋商品時，亞馬遜系統通常延遲數秒才在網頁當中顯示「廣告贊助」標籤字樣，不符聯邦法規要求商家必須讓消費者清楚辨識的準則。

「策略組織中心」法務主任彼特森(Marka Peterson)說，亞馬遜客戶搜尋產品時應該非常審慎，檢查搜尋結果是否為付費廣告，「要對亞馬遜刻意隱瞞廣告的手段提高警覺」。

亞馬遜發言人裴爾基(Tina Pelkey)表示，「策略組織中心」的投訴內容誤解了聯邦貿易委員會規範，亞馬遜對於網路店家的廣告向來有著「清楚而醒目」的標示，完全遵守聯邦貿易委員會的相關規定。

「策略組織中心」調查發現，以「首飾」(jewelry)關鍵字在亞馬遜展開商品搜尋時，付費廣告店家位於搜尋結果網頁上方，有著灰色欄位，與其他一般店家的欄位顏色一樣，容易造成消費者混淆。

「策略組織中心」呼籲聯邦貿易委員會應該要求身為網購龍頭老大的亞馬遜立即改正。