亞馬遜AWS當機 電商物流大亂 不利迎戰聖誕購物季

亞馬遜雲端運算服務AWS傳出系統大當機。(美聯社)

亞馬遜 雲端運算服務AWS周二（7日）傳出系統大當機，影響不少大型網站和應用程式（App ）運作，受災戶包括串流影音服務Netflix 、Disney+、線上券商Robinhood以及亞馬遜電商網站。

亞馬遜稍晚在狀態資訊主頁說：「許多服務現已恢復運作，我們正朝完全恢復的方向努力。」

不過，AWS系統當機，大幅衝擊亞馬遜的物流配送。彭博資訊引述消息人士報導，這起事件讓貨運司機無法抵達配送地址和順利送貨，且中斷亞馬遜和數千位司機的聯絡管道。

三位亞馬遜貨運合作夥伴表示，以往跟亞馬遜聯繫的亞馬遜App當機，理應上路送貨的貨車閒置中，因無法與亞馬遜取得聯繫。參加亞馬遜獨立駕駛送貨計畫Flex的合作駕駛表示，無法登入亞馬遜App取得送貨任務。

亞馬遜此時準備迎接年底耶誕購物季，無法承擔任何物流延宕，這個延宕可能演變成長期的物流阻塞。美西一家物流公司表示，亞馬遜7日要求合作駕駛暫停送貨，計畫8日重新安排送貨事宜。

根據Downdetector，AWS系統約美東時間7日上午10時開始當機。在當機高峰期，亞馬遜和AWS分別收到逾2萬筆和逾1.1萬筆客訴。到下午接近2時，亞馬遜和AWS收到的客訴分別減少約三分之二和一半。

根據通報，受這次故障事件影響的App包括：亞馬遜居家保全攝影機Ring、行動銀行Chime以及掃地機器人iRobot，這些服務皆使用AWS。

數據分析公司Kentik網路分析部門主管麥道利：「Netflix流量似乎銳減26%，該公司幾乎所有的基礎設施都在AWS上運作。」

亞馬遜說，AWS系統當機與網路設備有關，也和連結至應用程式介面（API）有關，後者是創建與整合應軟體的一組協議。

根據Downdetector，有超過2.4萬網友通報亞馬相關服務當機，包括影音訂閱服務Prime Video。這個網站透過從許多來源整理通報資訊。