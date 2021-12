世界OnAir／揭開變種病毒Omicron真實面目 醫師來解惑

變種病毒Omicron出現,引起極大驚慌,世界多數國家已祭出旅遊禁令,英國更採取封城措施,圖為倫敦市中心告示牌提醒進入最高警戒。(Getty Images)

Omicron -e1bcr57" height="150px" width="100%" frameborder="0" scrolling="no">

新的變種病毒 Omicron的出現,讓新冠疫情再掀起另一波高峰,全球股市暴跌,各國紛紛祭出旅遊禁令,也讓經濟復甦之路蒙上陰影。現有的疫苗 能否成功抵擋Omicron?哪些人比較容易感染?確診後會對身體健康有甚麼影響?這些都是目前民眾最關心的議題。

擔任一般內科主治醫師鍾榮豪(Howard Chung) 說,Omicron變異株的刺突蛋白是先前Delta病毒的兩倍以上,自然會引起科學家的高度關注,但他表示,變異是自然界演化的原理,只要人為製造出藥物,相對的微生物就會造成變異;Omicron之後,一定還有其他的變種病毒出現,重點是治療的方法以及如何防止擴散。

根據世界衛生組織的示警,Delta與Omicron都屬於「須留意的變異 (Variant of Concern)」,鍾榮豪表示,CDC將Covid的變異株分為四個等級,一般變異株剛出現或出現大規模感染時會被列為Variant of Monitor或Variant of Interested,而Variant of Concern則屬於第三個等級,最後是Variant of High Consequence (高衝擊變異株)。

鍾榮豪表示,Omicron在任何國家都可能出現,即使知道它的來源,也不一定就能將它防堵在境外,因為很可能早就已經在其他地方出現了。至於疫苗對Omicron或先前的Delta是否有效?以Delta為例,不管是何種疫苗,鍾榮豪說,只要施打疫苗基本上就有防護力,打疫苗不僅是防止被感染,最重要的是防止重症與死亡。疫苗也是防止病毒傳播的利器,許多人可能是輕症或無症狀感染者,卻可能不經意把病毒傳染給別人,只有接種疫苗才防範這點。

本周「世界OnAir」節目,主播卓賢邀請到任職紐約大學朗格尼醫院布魯克林分院 (NYU Langone Hospital - Brooklyn)的鍾榮豪醫師,提到目前疫苗是否有效抵擋變種病毒,鍾榮豪表示,姑且不論是變異或非變異,很少有疫苗一生只需要打一次,我們的身體會自然將抗體代謝掉,要靠多次接種疫苗才能奏效。因此,鍾榮豪鼓勵大家接種第二劑和補強針。

「世界OnAir」是世界新聞網新推出的播客節目,每周推出一集,透過這個新的平台,希望讓閱聽者有新的選擇和體驗。