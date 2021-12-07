世界OnAir／揭開變種病毒Omicron真實面目 醫師來解惑

變種病毒Omicron出現，引起極大驚慌，世界多數國家已祭出旅遊禁令，英國更採取封城措施，圖為倫敦市中心告示牌提醒進入最高警戒。(Getty Images)

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新的變種病毒 Omicron的出現，讓新冠疫情再掀起另一波高峰，全球股市暴跌，各國紛紛祭出旅遊禁令，也讓經濟復甦之路蒙上陰影。現有的疫苗 能否成功抵擋Omicron？哪些人比較容易感染？確診後會對身體健康有甚麼影響？這些都是目前民眾最關心的議題。

擔任一般內科主治醫師鍾榮豪(Howard Chung) 說，Omicron變異株的刺突蛋白是先前Delta病毒的兩倍以上，自然會引起科學家的高度關注，但他表示，變異是自然界演化的原理，只要人為製造出藥物，相對的微生物就會造成變異；Omicron之後，一定還有其他的變種病毒出現，重點是治療的方法以及如何防止擴散。

根據世界衛生組織的示警，Delta與Omicron都屬於「須留意的變異 (Variant of Concern)」，鍾榮豪表示，CDC將Covid的變異株分為四個等級，一般變異株剛出現或出現大規模感染時會被列為Variant of Monitor或Variant of Interested，而Variant of Concern則屬於第三個等級，最後是Variant of High Consequence (高衝擊變異株)。

鍾榮豪表示，Omicron在任何國家都可能出現，即使知道它的來源，也不一定就能將它防堵在境外，因為很可能早就已經在其他地方出現了。至於疫苗對Omicron或先前的Delta是否有效？以Delta為例，不管是何種疫苗，鍾榮豪說，只要施打疫苗基本上就有防護力，打疫苗不僅是防止被感染，最重要的是防止重症與死亡。疫苗也是防止病毒傳播的利器，許多人可能是輕症或無症狀感染者，卻可能不經意把病毒傳染給別人，只有接種疫苗才防範這點。

本周「世界OnAir」節目，主播卓賢邀請到任職紐約大學朗格尼醫院布魯克林分院 (NYU Langone Hospital - Brooklyn)的鍾榮豪醫師，提到目前疫苗是否有效抵擋變種病毒，鍾榮豪表示，姑且不論是變異或非變異，很少有疫苗一生只需要打一次，我們的身體會自然將抗體代謝掉，要靠多次接種疫苗才能奏效。因此，鍾榮豪鼓勵大家接種第二劑和補強針。

「世界OnAir」是世界新聞網新推出的播客節目，每周推出一集，透過這個新的平台，希望讓閱聽者有新的選擇和體驗。